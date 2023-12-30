搭車抽紫南宮龍年錢母　台灣好行「財運最旺跑水求財線」元旦通車

▲搭車抽紫南宮龍年錢母，台灣好行財運最旺的跑水求財線將於元旦正式通車。（圖／參山處提供）

記者高堂堯、游瓊華／南投報導

被網友稱為台灣好行財運最旺的路線、行經二水自行車道與竹山紫南宮的「跑水求財線」，車上還都有一隻在紫南宮過火的金雞母坐鎮，將於113年1月1日起正式通車。交通部觀光署參山國家風景區管理處表示，明年元旦起至2月29日，凡搭乘本路線並於沿線合作店家消費集章，就有機會抽iPhone 15、紫南宮龍年錢母等好禮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲搭車有機會抽中炙手可熱的龍年錢母。（圖／參山處提供）

參山處長曹忠猷說，台灣好行「跑水求財線」自高鐵彰化站起，途經台鐵田中與二水站等交通節點；也經過車籠埔斷層保存園區、田中窯燒貓村等知名景點，明年2月24日前，還可順遊全台唯一以竹編工藝創作的「竹山燈會」。

明年元旦起，民眾搭乘跑水求財線，於車上領取集章卡，在周邊2家以上合作店家消費各滿100元，投遞集章卡至高鐵彰化站旅遊服務中心或員林客運竹山站摸彩箱，即有機會將紫南宮龍年錢母、iPhone 15、旅店住宿券等獎品帶回家，抽獎結果明年3月8日將公告於參山處官網。

▲跑水求財線目前每日來回共計4班車，目前持電子票證搭乘台灣好行更享半價優惠。（圖／參山處提供）

參山處提醒搭乘跑水求財線的遊客，專車上特別設有在紫南宮過火的金雞母，歡迎乘客上、下車時，都可摸一摸金雞求曾進財運。跑水求財線目前每日來回共計4班車，高鐵彰化站發車時間為09:40、11:50；竹山站發車時間為10:30、14:00。目前持電子票證搭乘台灣好行更享半價優惠，例如持悠遊卡或一卡通自彰化高鐵站搭至竹山，僅需新臺幣60元不到。

參山處建議，新年假期如欲搭乘跑水求財線一日遊，上午可先搭至紫南宮祈福求財運，下午再至竹山市鎮，體會老街文化及創意藝文空間。如想於夜間觀賞竹山竹藝燈會的遊客，建議安排二日遊行程，入住竹山鎮內的合法旅宿，讓您玩得放心、住的安心。隔日轉乘台灣好行溪頭線或日月潭溪頭線，即可順遊溪頭、杉林溪、日月潭等觀光景點。