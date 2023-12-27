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離島首間「頂級超市」開了！排隊人潮曝　頭香霸氣喊：能刷多少就刷

▲▼Ｍia C’bon金門太湖店開幕。（圖／記者蕭筠攝）

▲Ｍia C‘bon金門太湖店正式開幕。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／金門報導

離島首間頂級超市「Ｍia C’bon」正式插旗金門昇恆昌，提供近萬件商品、內含6成進口品搶客。今（27）日開幕首日除了祭出超殺開幕優惠外，還推限量100份的金門限定風獅爺彩繪麻布福袋，尚未到開門時間就吸引許多在地人排隊等買，而金門迎來首間頂級超市，也讓不少人狂讚：「很方便！」

▲▼Ｍia C’bon金門太湖店開幕。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼金門太湖店開幕吸引近50人排隊等逛。

▲▼Ｍia C’bon金門太湖店開幕。（圖／記者蕭筠攝）

Ｍia C‘bon金門太湖店今（27）日正式開幕，首日就吸引近50名在地鄉親排隊等逛，頭香何先生一早7點多就來排隊，透露自己十分喜歡「特別福袋」，今天也是特意來搶買，「福袋內容物很超值啊！」也預計要買進口水果，還笑說預算無上限「能刷多少就刷多少」。他表示自己是金門人，長期往返金門台北，本身就滿常逛Ｍia C’bon，「這邊很多進口商品，別人沒有的它有就會買。」忍不住直呼：「開在這邊很方便！」

Ｍia C‘bon搶進金門昇恆昌金湖廣場1F開店，「金門太湖店」佔地300多坪，耗資5000多萬打造而成，賣場提供26大品類近萬件商品，且特意以金門人最愛「日本貨」、「生鮮水果」、「高穩定性」作為主打，6成進口商品中有2成是日本商品，像是有日本福岡Mild 130蜜柑，日本山形縣法蘭西施梨、日本奈良3色草莓等，首波數量有限、售完為止。

▲▼Ｍia C’bon金門太湖店開幕。（圖／記者蕭筠攝）

▲Ｍia C’bon金門太湖店開幕。

▲▼Mia C`bon金門太湖店。（圖／記者蕭筠攝）

▲開幕首日有限量金門限定風獅爺彩繪麻布袋福袋等搶。

Ｍia C‘bon金門太湖店也祭出限定超殺優惠，開幕首3日（12月27日至12月29日）開賣限量499元福袋，福袋商品總價值高達1500元以上，每日限量100組，每人限購1組，首日更可獨家獲得金門限定風獅爺彩繪麻布袋，上午11時發放號碼牌瓶號碼牌購買。

今日還有「單筆消費滿888元免費玩扭蛋1次（有機會抽中5000元購物金）」、「單筆消費滿599元（消費金額不含開幕福袋）送金門限定版米信封1份，限量700份」等2大好康，今日及明（28）日再加碼搶「匠和牛日本黑毛和牛肩小排燒肉／匠和牛日本黑毛和牛肋眼牛排／澳洲冷藏榖飼板腱牛排買1送1」。

▲▼Mia C`bon金門太湖店。（圖／記者蕭筠攝）

▲和牛限時2天買1送1。

12月30日限時1天推「單筆消費滿599元送酷椰嶼椰子芒果汁1瓶，限量360瓶」、「單筆消費滿499元送Ｍia C’bon時尚購物包，限量200名，每人限領1個」；12月31日限時1天推「單筆消費滿499元送Ｍia C‘bon時尚迷你包，限量200名，每人限領1個」、「單筆消費滿1000元送法奇歐尼莊園葡萄籽油1瓶，限量150瓶」。

除外，即日起至2024年1月7日還可享「Ｍia Caf’e買1送1」，包括LAVAZZA拿鐵、珍珠鮮奶茶、西西里咖啡通通有買1送1，開放冷熱互換，每人限購5杯，售完為止）；即日起至2024年1月9日可享「消費不限金額台灣玉女小番茄加購價179元／MACRO天然喜馬拉雅山岩鹽加購價99元；即日起至2024年12月31還有「社區回饋9折優惠」，凡每周三購物滿499元直接打9折，限金湖鎮里民。

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