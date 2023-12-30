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國三割頸案「乾兄妹」早就被寫進書中！轉學前把人當布偶打還拍片

▲陰暗教室,教室,學校,課桌椅。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲國三生割頸案當中的乾兄妹，過去惡行早就被寫進書中。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

【編按】「國三生割頸案」近來震撼各界，起因為一名男同學替「乾妹」出氣，持彈簧刀對著另一名男學生的頸部、胸、喉猛刺10刀，經過2天搶救仍宣告不治。而前資深社會記者戴志揚不久前出書《誰讓青春沒有明天》，記錄許多台灣青少年犯罪、校園暴力，近來也引發關注。令人驚訝的是，他在29日晚間表示，書中談到校園霸凌的篇章中，第一個案例的「動手施暴者」，就是這次新北國三學生割頸案中這對至今亳無悔意的「乾兄妹」。戴志揚表示，「我在書中的擔憂，近一個月來，一件件不斷上演！有解嗎？大家怎麼看？」

文／戴志揚
摘自／寶瓶文化《誰讓青春沒有明天

●必須正視的「校園霸凌」
霸凌帶來的內心陰影，恐是下一個引爆刑案的導火線

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我在編輯台，幾乎每天都會遇上一件家長控訴兒女遭師長或同學集體霸凌的新聞。一場場複製般的新聞事件不斷在重複上演，主事者的心態，就是先把事情藏起來，等爆發出來再說。明白地說，就是對於霸凌事件隱匿、包庇、說謊。

被欺負的積怨，像沉睡的火山⋯

四個國中男生圍著一個女同學，殺紅眼似的用腳猛踹，一旁還有同學拿雞蛋接連砸在她頭上，而她只能邊哭邊下跪，磕頭道歉⋯⋯

女孩披著散落長髮，瑟縮地蜷曲在圍牆邊，一旁嘻笑怒罵的男女同學像在打布偶似的，輪流上前對她連賞巴掌，而她只能大聲說「我錯了」⋯⋯

——這一幕幕讓人痛徹心腑的影片，都是霸凌者拍下當成戰利品炫耀的內容。

我用社會上不為人知的一面讓大家了解一件事：黑道兄弟及前科犯最怕什麼？答案就是「監獄」，因為他們知道監獄內的苦，獄中的小社會更為恐怖，讓他們打死不願再回到那個令人悶到窒息的地方。

在校園霸凌中被當成出氣筒的孩子，內心對動手的人也是一樣恐懼，一輩子都不願意再見到這些臉孔。有的人會選擇性地遺忘，當成祕密隱藏在內心的陰影深處。但這些積怨就像沉睡的火山，炙熱的岩漿在內部翻攪，嘗試著找尋出口爆發。也許是家人，也許是陌生人，有一天恐將成為情緒爆發後的無端受害者。

不少重大刑案犯罪者的背後，隱藏著曾是霸凌加害者或是受害者的影子。在潛意識下，一個細微的觸動，往往會烙下無法抹滅的印記，甚至毀了雙方當事人的一生。

長期遭霸凌之下，她崩潰而反擊

某天，我接到一一九通報，北部某貴族私校一名男學生小宇的頭、臉遭三度灼傷，送醫急救。

趕到警局時，見到一對母女相擁啜泣，女孩穿著私校高中制服。媽媽不斷向員警求情，說她女兒是遭到男同學長期霸凌，最後崩潰而還手。

這位母親表示，女兒原本是個相當愛交朋友、愛跳舞的活潑女孩，但是升上高二，遇上一群男同學後，整個人就變了。

穿著及肢體動作比同齡女孩大方的她，國中時雖然偶爾也會被同學捉弄，卻沒特別在意。但上了高二後，以小宇為首的一群男生常在其他同學面前，刻意圍繞著她的身體話題，問她：「援交一次多少？」「技巧好不好？」她無法面對同學們的異樣眼光，漸漸變得孤獨不語。

事發時是午餐時間，小宇和一名擔任小老師的男生聊得起勁，女孩去問小老師何時交作業，小宇認為她無故插話，大聲嗆：「插什麼話？北港香爐人人插！」並去踹倒她的桌子。

忍受了近一學期的言語騷擾，女孩的理智線當場斷裂，拿起熱水瓶去飲水機裝滿滾水，接著走到小宇背後，當頭淋下，小宇痛得在地上打滾，但她並未停手。

事後，小宇的雙親憤怒地告上法院，並動員家長的力量，逼女孩自動停學。而小宇呢？俊俏的臉龐上，未來將會是大片傷疤共度一生。

說到這裡，另一個問題來了：歷經此事，加上必須面對法律纏訟與同學的眼光，使得這個女孩更封閉自己，再也沒踏進校園一步，並長期看身心科。「中輟生」成了她的下一個標籤。

她選擇離開校園，雖然脫離了被孤立的同儕關係與言語霸凌，但在她的內心，選擇離開是不是某種逃避？她是否已陷入一種自我保護、杜絕再受暴的內心防衛機制？這個機制極有可能會跟著她一輩子，她要如何走出創傷？

我曾遭勒索未遂，差點被斬斷手⋯⋯

這種心理，我是體驗過的。

在民國七○年代，還沒有「霸凌」這個詞出現，但校內總有幾個放牛班中帶頭的小流氓，或是好班的模範生卻仗著拳頭及備受寵愛，欺凌或排擠同學。我大概因為長相較凶惡，而且整天在田徑場及球場上操練，在校內沒被找過麻煩，但沒想到我竟然也有害怕上學的一天。

那是距校門口不遠處的一家小雜貨店，同學間私底下稱為「黑店」，每天總有幾個高中生下課後，聚在店門口喝酒、抽菸。在這條上下學必經之路，不時看見同校學生經過店門口時，被拉進一旁的角落，不一會兒鐵青著臉或哭泣著離開，有些人的衣服被扯破或身上帶傷。

我大概能想像是怎麼回事，但沒怎麼在乎，直到有一天終於輪到自己被拉過去，這才知道他們的目的是勒索。但這天，我身上根本沒錢，幾位大哥哥就要求我隔天下課後，主動去報到交錢，否則他們對我是見一次打一次。

雖然有點害怕，但想想反正自己跑得快，家裡距離又不遠，諒他們拿我沒轍。隔天，我若無其事地經過「黑店」，結果還是被盯上了。我嚇得丟了書包就跑，然而他們人多勢眾，還是圍住了我，一陣陣頭部的重擊讓我無法抵抗。當我拚死掙脫，終於逃回家時，才驚覺右手掌幾乎快被刀斬斷！從此以後，我怕得每天上下課時都心驚膽顫。

即使過了多年，每每想到那個情景，我還是激動得緊握拳頭，全身發抖。更有幾次看到路邊的小混混，有股衝動想將當年吃的悶虧，一股腦地發洩在他們身上。

加害者的年紀愈來愈小，手段愈來愈狠

弔詭的是，在校園霸凌議題受到極度關注的現代，校園霸凌事件卻變本加厲地發生，而且加害者的年紀愈來愈小，手段愈來愈狠，讓人不寒而慄：為何這些孩子不將生命當作一回事？

台中一名國小高年級男童和同學產生口角，雙方形同水火。在導師介入下，無法正面衝突，於是他為了報復，拉著自己最麻吉的同學上網查資料，學習「讓人不會死、又很痛苦的方法」，從中選擇了「長期下毒」的傷害方式。但因為年紀小，無法買藥，便想到用「有毒植物」這種隨手可得的天然毒物，最後決定用黃金葛。

兩人多次趁對方不在教室時，在他的水壺中加入黃金葛汁液。受害的學生喝下後，出現頭暈、噁心及腹痛等狀況，但以為是吃壞東西。直到某次接近休克，送醫急救後檢查出原因，才揭穿這項長期性傷害計畫。

真相傳出後，引發一片譁然，小學生下毒報復同學的行徑讓人感到不可思議。眼見未成年孩子使出各式各樣凶狠的霸凌手法，讓人不禁感嘆：我們的教育是怎麼了？

從小學被霸凌到高中，最後，他殺了人

對於身心未成熟的個體，很容易改變他的思考與行為，尤其在教育階段培養孩子的人格，往往能決定他以後成為怎麼樣的人。

但是當霸凌行為遭到周邊的人漠視或是眼不見為淨，孩子養成了習以為常或是理所當然的心態和行為，最後的惡果將由社會承擔。

一名就讀完全中學的高中生因為個性較膽小，又略微內向，小學時期就是同學惡意嘲弄的對象，男同學笑他是「俗辣」，女同學笑他是「娘娘腔」，還不時慫恿其他男生將他抓起來對著樹幹「阿魯巴」。從小學一路隱忍到高中，他成為全校同學眼中「懦弱」的代表人物，彷彿所有人都可以玩弄他一下。

上了高中，他覺得自己的身材已強過絕大多數的同學，似乎已有反擊能力，但礙於個性，仍只能將苦悶往肚裡吞。走在校園，覺得所有的人似乎都在背後罵他，對上眼神就是瞪他，整座校園充斥著各種嘲弄他的言語。他開始警戒、防衛，隨身帶著尖刀，提防有人要傷害他。

有一天下課時，見兩名小學部的學生迎面走來，他腦中突然浮現出「她們又在講我壞話，連小學生都笑我」，一股恨意頓時爆發。他抽出尖刀，朝著其中一人的脖子猛刺，直到她倒地不動。

在警局內，員警、父母及師長再三追問他到底為了什麼動機殺人。沉默了一晚，他才將從小學到高中期間發生在自己身上的慘況，一股腦地傾洩而出。

被「隱匿」的校園霸凌何其多

從兒福聯盟公布的二○二二年「台灣兒少微歧視現象與校園霸凌調查報告」看出，有87.6％的受訪兒少曾遇過「被班上同學嘲笑或被排擠」，也有76.6％的兒少認為「校園霸凌問題很嚴重」。

再對照「學生對學生」及「師對生」的校園霸凌通報統計，二○一八年有五百六十二件，二○二二年雖然增加至一千九百四十二件通報，但確認率卻從30％降至12％。

華麗數字的背後，隱藏著多少魔鬼細節。

我在報社編輯台，幾乎每天都會遇上一件家長控訴兒女遭師長或同學集體霸凌的新聞。看著校方與縣市政府的回應及處理態度，久而久之，只覺得怎麼永遠都在用那一百零一招，整個過程簡直已成為既定的ＳＯＰ流程：以學生嚴重自傷、或是家長出面控訴孩子恐懼到無法上學為開端。接著校方會回答：該名學生與同學互動良好，校方已介入並與雙方家長協調、溝通。當新聞鬧大了，縣市教育局或民意代表又會嚴正要求校方徹查到底。而校方呢？最後承認處理不周延並道歉。

一場場複製般的新聞事件不斷在重複上演，明白地說，就是對於霸凌事件隱匿、包庇、說謊，因此確認率才會不斷下降。所有主事者的心態，就是先把事情藏起來，等爆發出來再說；一旦真的爆發，搞不好還慶幸只被掀出一件呢。

幫助自己，讓「大聲說不」成為一種習慣

既然不能人助，至少也要「自助」。我常常到各級學校與家長們分享「如何防治霸凌」，在現場常會跟大家做一個親身小測驗。

我想，教導孩子防治霸凌的第一步就是讓他們鼓起勇氣，大聲地向對方說「不要碰我」，明確地對霸凌者表達出自己的感受很差，不喜歡這種行為，同時要讓對方知道「惹我不會有好下場」。但這僅僅是第一步。

令我大感意外的是，即使只是模擬，絕大多數家長也都將這四個字當滷蛋般含在嘴中，要麼支吾其詞，要麼是喊出的音量比平常說話還小聲。我只能大聲鼓勵：「你和孩子夠大聲，才會有勇氣不讓自己被欺負。」

當整個社會都在想辦法防治校園霸凌，但最後毫無成效時，我們至少能做到讓自己和孩子堅強起來，別輕易向他人屈服。但鼓起勇氣僅僅是第一步。接著，要讓「大聲說不」成為一種習慣。第一次不敢喊，就喊第二次⋯⋯一次比一次大聲，扺抗霸凌的勇氣將油然而生。

★本文摘自寶瓶文化《誰讓青春沒有明天》，作者戴志揚，資深社會記者。看過太多扎心又痛心的兒少案件，最駭人的是，這些怵目驚心的「新聞事件」，頻繁發生於孩子們的日常「現實世界」。成為父親後，所見的一切讓他焦心地思索，於是寫下這本書，唯有呼籲更多人正視及重視，才能確實地保護孩子，不再讓年輕的靈魂成為犠牲品。

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