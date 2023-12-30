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2024元旦迎天赦日！專家曝「唯一禁忌」　趨吉避凶法一次看

▲10／17（二），迎來今年的最後一個天赦日，想轉運的民眾要好好把握。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲2024年1月1日為明年第一個天赦日，想轉運的民眾要好好把握。（示意圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者閔文昱／綜合報導

天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，每年只有5至7日，並不多見，而2024年1月1日（農曆11月20日）就是明年第一個「天赦日」。命理師楊登嵙指出，要善加利用「天赦日」向玉皇大帝懺悔，請求玉皇大帝赦罪，化解冤親債主，祈求運勢開泰，健康、財運都順遂。為此他也分享祭拜最佳時間和方法，供民眾參考。

楊登嵙表示，天赦日是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的累世罪孽，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。

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楊登嵙指出，許多人會利用「天赦日」在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈感，「赦罪後，便是補財庫、迎好運的好時機，大家相信天赦日祭拜完玉皇大帝後再補財庫、求好運，可以事半功倍，好運擋不住！」

▲6月5日（周一）是道教中的天赦日，這一天也是神醫華陀的聖誕，民眾不妨在當日前往廟宇參拜，祈求自己和家人的健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

楊登嵙也分享，天赦日的祭拜最佳時間是該日早上5點至下午3點，需準備的供品有清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆（代表一年十二個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

楊登嵙提醒，拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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