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勞動部政務次長許傳盛訪脊髓損傷中心　肯定多元就業開發方案成效

▲勞動部政務次長許傳盛訪脊髓損傷中心

▲胡言旗(左)、林凱程(右)透過桃竹苗分署多元就業開發方案順利蛻變為訓練師與咖啡師。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

今年33歲的胡言旗和29歲林凱程，因車禍分別導致頸髓損傷、下半身癱瘓，幸在桃竹苗分署「多元就業開發方案」執行機構-桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心」優先進用擔任機構工作人員；小旗和阿凱，並在計畫屆滿後不僅獲得留用，還成功轉任為生活重建訓練師及咖啡師，持續為傷友服務，展現多元就業開發方案的實質成效。

▲勞動部政務次長許傳盛訪脊髓損傷中心

▲胡言旗(左2）透過桃竹苗分署多元就業開發方案順利蛻變為頸髓訓練師。（圖／桃竹苗分署提供）

桃竹苗分署29日表示，日前勞動部政務次長許傳盛視察，肯定脊損中心透過方案成功進用弱勢失業者協助訪視員助理工作，不僅為失業者提供在地就業機會，更透過持續留用10名人員，使其發揮自身價值，為機構取得卓越績效。

胡言旗受傷前跟著父親在建築業工作，8年前時年25歲，在一次返家途中，發生車禍意外，導致頸髓損傷，後續經由就業中心的推介來到脊損中心擔任訪視員助理，在透過醫院、到宅訪視及定期電訪關懷的工作中，了解脊損傷友的無奈與困境之後，胡言旗也更能以同理心去持續關懷傷友，並積極提供傷友各項重返社會的資訊及協助資源。

計畫屆滿後，他順利留用成為正式人員，擔任中心頸髓訓練老師。這份工作的特殊性讓他感受到被重視，目前他仍在大學夜間部持續進修，希望未來能發揮自身的能力，持續為更多脊損者提供協助。

▲勞動部政務次長許傳盛訪脊髓損傷中心

▲林凱程透過桃竹苗分署多元就業開發方案順利蛻變為咖啡師。（圖／桃竹苗分署提供）

另一名進用人員林凱程，來自花蓮的阿美族，29歲的他，曾在機車行擔任維修師傅，在某次外出維修途中，發生車禍導致下半身癱瘓，在復健結束後，他透過就業中心推介至脊損中心擔任訪視員助理，並陸續參加同儕支持員的課程，學習如何關懷及照顧傷友。

計畫屆滿後，剛好中心的咖啡工作室有職缺可以轉為留用，他勇敢挑戰咖啡烘焙工作，經過三年努力，林凱程已成為可以獨當一面的咖啡烘焙師，他最大的成就感就是讓更多人品嚐到他親手烘焙的咖啡，這也成為支持他持續學習的動力。脊損中心藉由方案進用弱勢就業者成為訪視員助理，歷年來已協助1,539名脊髓損傷者提升自理能力。

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