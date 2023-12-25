勞動部南分署輔導建材企業　助中高齡員工續留職場

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，運用「中高齡職務再設計」增添輔具改善工作流程，還透過「企業人力資源提升計畫」辦理在職訓練，提升中高齡員工職能，協助就業穩定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南善化區佳大建材工業公司，內部有超過6成的員工皆為中高齡者，公司主管主動與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署聯繫，運用「中高齡職務再設計」增添輔具改善工作流程，還透過「企業人力資源提升計畫」辦理在職訓練，提升中高齡員工職能，體現中高齡員工價值，協助其就業穩定！

主要生產建築用矽酸鈣板與纖維水泥板的佳大建材公司，台籍員工人數約有115人、中高齡以上勞工就達71人，且多為產線人員，過往許多製程皆需人工作業，但頻繁性的搬重及蹲下起身，長期以來造成產線員工們的身體負擔，為改善前述問題，佳大建材公司積極運用勞動部相關資源，透過「中高齡職務再設計」增購電動油桶傾倒料機與電動油壓平台等輔具，改善以往需反覆抬舉10至50公斤油桶與矽酸鈣板重量負荷。

此外，佳大建材公司也透過「企業人力資源提升計畫」辦理員工在職訓練，聘請專業講師進場辦理內訓課程，包含產品線準量產之精實管理、綠建材製程品質與生產作業精進提升、環境管理系統課程及進階技術與先進製程課程等，今年度更因應國際ESG趨勢開辦溫室氣體盤查管理、能源暨環境管理系統與工廠節能減碳策略等課程，提升中高齡員工專業職能及其就業競爭力。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，中高齡者往往因年紀大體視力下滑，以致影響其工作效率，若企業能適時導入「中高齡職務再設計」方案，從改善工作設備、工作環境，提供就業輔具等處著手，除幫助其排除工作障礙，更可協助中高齡員工續留職場；此外，員工數51人以上的企業也可申請「企業人力資源提升計畫」，透過自行辦理在職勞工訓練，提升中高齡員工的專業職能，不僅提升其工作效能，更實現勞資雙贏。

劉邦棟進一步補充，為協助企業讓中高齡員工提升續航力、穩定就業，雲嘉南分署網羅各界專家代表成立中高齡就業輔導，透過顧問評估提供就業輔具、改善工作設備及調整工作方法等措施，按企業所申請的人數，每人每年最高可申請10萬元的「中高齡者職務再設計」補助，而「企業人力資源提升計畫」則依企業之訓練類型不同、最高可補助200萬元，鼓勵企業踴躍提出申請，善用壯士代人才、搶占用人先機，相關資訊請上台灣就業通首頁(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢。