勞動部獎助再就業　力促婦女聖誕許願實現

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心，邀集退出職場180天以上的婦女朋友們，在聖誕樹前許下就業的心願，並引導運用勞動部最新婦女再就業計畫的就業獎勵及自主訓練獎勵計畫，促使心願成真。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

迎接即將來到的聖誕節前夕，勞動部雲嘉南分署台南就業中心於21日邀集退出職場180天以上的婦女朋友們，在聖誕樹前許下就業的心願，並引導運用勞動部最新婦女再就業計畫的就業獎勵及自主訓練獎勵計畫，促使心願成真。

本次活動吸引近30位婦女朋友參與，參加活動的林小姐表示：「政府的婦女再就業計畫，對我們這些因家庭照顧退出職場的婦女朋友真是一大福音，更是今年最佳的聖誕禮物。」

為讓求職朋友找工作同時也能感受到溫馨聖誕氣氛，舒緩找工作壓力。當天首先邀請台南福音堂蒞臨中心唱詩歌送上對求職朋友的祝福，為活動開場。特意安排有趣的職業心理測驗遊戲，幫助姊妹們找出屬於她們的職涯類型及未來適合的職業，並寫下就業心願卡。同時讓姊妹們透過一連串的趣味遊戲來認識「婦女再就業計畫」，及如何運用政府資源幫助自己再就業、拿獎金。曾是從事廣告設計林小姐說：「因照顧公婆離開職場4年多，雖很想重返職場，但資訊時代推陳出新，過去所學軟體與現今大相逕庭。有了自主訓練獎勵計畫，可以為自己設計進修課程，不僅省下荷包錢又可加強職場技能。」

台南就業中心胡瑞娟主任表示，女性常因「結婚、生育」、「料理家務」等因素退出勞動市場，想要重回職場，卻發現原有專業技能已跟不上職場更新速度，或是想要找與過去不同的行職業，卻不知該從何起步。勞動部「婦女再就業計畫」正是協助退出勞動市場的婦女重返職場的最有力資源。

「婦女再就業計畫」為勞動部針對因家庭因素離開職場超過180天的婦女朋友有意重返職場的促進就業措施，計畫包含「再就業獎勵津貼」、「自主訓練獎勵」、「雇主工時調整獎勵」等三項獎助。符合參加本計畫的婦女經就業中心推介再就業連續90日、或提送自主訓練計畫書精進自身職能專長，經核定並結訓完成求職登記及就業者，可申請最高30,000元獎勵金，雇主提供工時調整或部分工時工作機會，並僱用經就業中心推介符合本計畫的婦女滿30日以上，每月核發雇主3,000元獎勵金，最長12個月。欲進一步了解計畫詳細內容，可洽詢各地就業中心或上台灣就業通網頁查詢。