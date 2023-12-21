　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

勞動部獎助再就業　力促婦女聖誕許願實現

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心，邀集退出職場180天以上的婦女朋友們，在聖誕樹前許下就業的心願，並引導運用勞動部最新婦女再就業計畫的就業獎勵及自主訓練獎勵計畫，促使心願成真。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心，邀集退出職場180天以上的婦女朋友們，在聖誕樹前許下就業的心願，並引導運用勞動部最新婦女再就業計畫的就業獎勵及自主訓練獎勵計畫，促使心願成真。（圖／記者林東良翻攝，下同）


記者林東良／台南報導

迎接即將來到的聖誕節前夕，勞動部雲嘉南分署台南就業中心於21日邀集退出職場180天以上的婦女朋友們，在聖誕樹前許下就業的心願，並引導運用勞動部最新婦女再就業計畫的就業獎勵及自主訓練獎勵計畫，促使心願成真。

本次活動吸引近30位婦女朋友參與，參加活動的林小姐表示：「政府的婦女再就業計畫，對我們這些因家庭照顧退出職場的婦女朋友真是一大福音，更是今年最佳的聖誕禮物。」

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心，邀集退出職場180天以上的婦女朋友們，在聖誕樹前許下就業的心願，並引導運用勞動部最新婦女再就業計畫的就業獎勵及自主訓練獎勵計畫，促使心願成真。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為讓求職朋友找工作同時也能感受到溫馨聖誕氣氛，舒緩找工作壓力。當天首先邀請台南福音堂蒞臨中心唱詩歌送上對求職朋友的祝福，為活動開場。特意安排有趣的職業心理測驗遊戲，幫助姊妹們找出屬於她們的職涯類型及未來適合的職業，並寫下就業心願卡。同時讓姊妹們透過一連串的趣味遊戲來認識「婦女再就業計畫」，及如何運用政府資源幫助自己再就業、拿獎金。曾是從事廣告設計林小姐說：「因照顧公婆離開職場4年多，雖很想重返職場，但資訊時代推陳出新，過去所學軟體與現今大相逕庭。有了自主訓練獎勵計畫，可以為自己設計進修課程，不僅省下荷包錢又可加強職場技能。」

台南就業中心胡瑞娟主任表示，女性常因「結婚、生育」、「料理家務」等因素退出勞動市場，想要重回職場，卻發現原有專業技能已跟不上職場更新速度，或是想要找與過去不同的行職業，卻不知該從何起步。勞動部「婦女再就業計畫」正是協助退出勞動市場的婦女重返職場的最有力資源。

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心，邀集退出職場180天以上的婦女朋友們，在聖誕樹前許下就業的心願，並引導運用勞動部最新婦女再就業計畫的就業獎勵及自主訓練獎勵計畫，促使心願成真。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「婦女再就業計畫」為勞動部針對因家庭因素離開職場超過180天的婦女朋友有意重返職場的促進就業措施，計畫包含「再就業獎勵津貼」、「自主訓練獎勵」、「雇主工時調整獎勵」等三項獎助。符合參加本計畫的婦女經就業中心推介再就業連續90日、或提送自主訓練計畫書精進自身職能專長，經核定並結訓完成求職登記及就業者，可申請最高30,000元獎勵金，雇主提供工時調整或部分工時工作機會，並僱用經就業中心推介符合本計畫的婦女滿30日以上，每月核發雇主3,000元獎勵金，最長12個月。欲進一步了解計畫詳細內容，可洽詢各地就業中心或上台灣就業通網頁查詢。

ET快訊
長途班機7大密技！　資深空服員揭「最舒服座位」：加價也值
陳子豪被控「全飛機等他一家」！　妻怒反擊
快訊／19歲高職女墜落愛河　送醫搶救中
許佳玲慘死今出殯　父母哭倒「淚送最後一程」
曾智希被求婚爆哭「不能Say no」！　去年借道具婚戒登記有
快訊／拿「董事辭職書」要賴清德立刻捐老家！　趙少康：別再拖
LIVE／今低溫探6℃高山有望降雪　首場總統政見會最新民調
1圖「秒懂台灣降溫」！　外國人喊荒謬：上周還曬傷　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市國際管樂節首見　日本二頂尖金獎團隊同台演出

優質教育再獲肯定！　中央一般性教育補助款考核台南連3年全國第一

嘉義縣露協會員大會　3家取得第一階段土地使用許可

勞動部獎助再就業　力促婦女聖誕許願實現

屏東風箏節登場　屏東警籲善用接駁…停車免煩惱

屏東縣加碼補助汰舊換電動機車　最高可拿2萬3300元

感謝特搜大隊冒險犯難　屏東妙光禪寺捐133萬救災裝備

交通違規記點放寬　桃園汽車貨運公會批：無法改善交通環境

台南災防成效斐然　黃偉哲打造韌性城市建構安全家園

荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯再來台南演出　攜師妹探索台荷400年歷史交集

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

娃娃機投50元中了可換2萬　台中警查扣47賭博式機台

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

嘉義市國際管樂節首見　日本二頂尖金獎團隊同台演出

優質教育再獲肯定！　中央一般性教育補助款考核台南連3年全國第一

嘉義縣露協會員大會　3家取得第一階段土地使用許可

勞動部獎助再就業　力促婦女聖誕許願實現

屏東風箏節登場　屏東警籲善用接駁…停車免煩惱

屏東縣加碼補助汰舊換電動機車　最高可拿2萬3300元

感謝特搜大隊冒險犯難　屏東妙光禪寺捐133萬救災裝備

交通違規記點放寬　桃園汽車貨運公會批：無法改善交通環境

台南災防成效斐然　黃偉哲打造韌性城市建構安全家園

荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯再來台南演出　攜師妹探索台荷400年歷史交集

總統政見發表會遭刪減、插播廣告？　中選會澄清：全程依法完整直播

勇士該打掉核心陣容重練？　柯瑞聽膩：他們總能雞蛋裡挑骨頭

阿本認了「跟前任都是好朋友」！　交往都3年以上：不會刪照

鹿晗關曉彤穩交6年「結了5次婚」！官宣領證又登熱搜　網氣笑：放過他

招攬30人到大陸旅遊接受招待　屏東兩村里長30萬、20萬交保

中俄舉行第22輪「戰略磋商」　提升兩軍戰略協作水平

批賴清德老宅成「違建紀念館」　藍轟：平時不顧礦區選舉才提款

賣小籠包「都說是鼎泰豐師傅」開的店！老饕喊正常：但這1點難複製

趙少康嗆賴清德「拆或捐」萬里宅就辭中廣　綠黨團喊別拖：本來就該辭

鄭文婷告發侯友宜涉嫌圖利　疑收財團1100萬元人頭政治獻金

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

地方熱門新聞

桃園100碗　挖掘親民的好味道

圈選大頭照算有效票！老村長抽籤9連霸

中醫大附醫「眼耳鼻喉科大樓」啟用

瑞芳動物之家工程獲金石獎肯定

新北提升交通安全　致力宣導防禦駕駛觀念

林口南勢國中動土　打造都會型學校

交通違規記點放寬　桃園汽車貨運公會批

桃園三區12/18-19停水23小時

荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯再來台南演出

南警助離家32年被宣告死亡婦人落葉歸根

黃偉哲打造韌性城市建構安全家園

連3年獲得全國救災指揮通信平台車操作競賽優勝！

姚正玉：遺憾對手不敢直球對決

南消陳貞榮獲AIT推薦IVLP國際領袖人才參訪

更多熱門

相關新聞

聖誕攻略！來份禮物給自己當保險

聖誕攻略！來份禮物給自己當保險

聖誕節即將來臨，各地瀰漫歡樂的過節氛圍，在慶祝聖誕節之際，準備好充分的保障禮物來因應未來的風險也是很重要。根據國泰人壽2021年「人生風險趨勢調查」，有超過八成的民眾認同在未來人生中，對於風險的發生，應事先規劃準備。

台南永康就業中心感謝卡日送祝福

台南永康就業中心感謝卡日送祝福

明年基本工資調至27470元　勞動部：3行業除外

明年基本工資調至27470元　勞動部：3行業除外

守護東台灣婦女健康　跨院交流分享寶貴經驗

守護東台灣婦女健康　跨院交流分享寶貴經驗

台北車站東森廣場「星光聖誕村」　美成拍照打卡新熱點

台北車站東森廣場「星光聖誕村」　美成拍照打卡新熱點

關鍵字：

勞動部獎助就業婦女聖誕

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

曾智希被求婚「不能Say no」！

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

快訊／宥勝MeToo突爆「另有隱情」！

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

詐騙女想騙老婦積蓄　駭客「公開個資」她哭著求饒

台灣意麵紅到南韓！韓綜班底來台「吃一口全升天」

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

更多

最夯影音

更多
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面