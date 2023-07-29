兩腿膝蓋變形不良於行　人工雙膝關節置換術實現旅遊夢

▲▼ 嘉義聖馬定醫院引進機器手臂替患者施作人工雙膝關節置換術，實現旅遊夢想 。（圖／嘉義市聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

70歲陳女士罹患嚴重退化性關節炎，兩腿膝蓋變形疼痛不良於行，試過各種治療仍無法完全改善。直到遇見聖馬爾定醫院運動醫學科主任黃立人醫師，以先進的羅莎ROSA機器人手臂進行雙側人工膝關節置換手術，術後陳女士膝蓋感覺前所未有的輕盈，終於擺脫助行器，也實現久違的旅遊夢想，開心迎接退休生活。

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陳女士家經營傢俱行，因長期負重勞累，加上體重壓力，10多年前即罹患退化性關節炎。隨著骨質逐漸被磨損、韌帶失去穩定性，導致關節開始變形，雙膝變得僵硬疼痛，沒辦法抬高腳步，正常走路都很困難，只能以助行器緩慢移動，住家環境也因此改為無障礙空間。

行動不便令陳女士多數時間只能待在家裡，但奮鬥一輩子，退休後只能「顧家」實在不甘心，因此嘗試過各種治療及手術，右膝曾動過兩次關節鏡清創手術，左膝曾以高位脛骨截骨手術矯正，也多次注射玻尿酸、PRP自體血小板血漿注射、羊膜增生等治療，但都無法徹底解決膝蓋僵硬疼痛的問題。

當陳女士和家人得知聖馬爾定醫院引進高端先進的羅莎ROSA機器人手臂，也信任黃立人醫師的專業與豐富經驗，立即決定再進開刀房，希望能一勞永逸。黃立人醫師為她安排少見的雙膝人工關節同時置換手術，術前經過縝密準備，定位點精準，手術時間大幅縮短，出血量更少，風險更低。

陳女士術後僅有傷口處的疼痛感，隔天即可下床，第四天出院，恢復情況良好，爬樓梯都不成問題，行動自如。陳女士說她的雙腳已經很久沒有感覺這麼輕鬆，接下來要到世界各地走走看看，好好享受退休生活。

黃立人醫師表示，機器人手臂與傳統手術最大的不同，在於傳統手術是把人工關節裝上之後，再看哪邊的韌帶比較緊就做放鬆手術，以至於很多患者術後都是放鬆韌帶處疼痛。使用機器手臂在開始進行切除骨頭時，可以在患者膝關節伸直和彎曲各種角度，測試內外側韌帶鬆緊度，電腦螢幕同步顯示裝上人工關節的3D虛擬圖，以利醫師調整股骨、脛骨關節平台要切的最佳角度，並且兼顧膝關節兩側的肌腱平衡，不需事後再去破壞原有的結構。

使用機器手臂的植入物角度和尺寸大小都可以做到高度密合，是量身打造的精準手術，為一般傳統手術無法比擬。聖馬爾定醫院引進高科技的羅莎ROSA機器手臂系統，再加上黃立人醫師是雲嘉南地區「機器手臂人工關節置換術」最多經驗的骨科醫師，讓在地鄉親不必再奔波求醫，就近即可獲得良好治療。