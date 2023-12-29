全國保全表揚大會　多次成功阻詐！今年協警偵破65案

▲中華民國保全商業同業公會全國聯合理事長張達錩。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

明天是全國保全日，今（29）日全國保全業者於台中潮港城舉辦表揚大會，中華民國保全商業同業公會全國聯合理事長張達錩表示，今年全國保全協警破案數達65件，多次成功攔阻民眾遭詐騙集團，降低犯罪率、減少民眾的傷害，是社會治安維穩最具體的貢獻。

今天活動邀請到總統府秘書長林佳龍、ASPA亞太區專業協會7國的安全專家等21位外賓出席。林佳龍表示，保全業法民國80年12月30日公佈實施，業法趨近成熟，服務範疇擴展到機場、高鐵、捷運、河川、油電廠、學校、醫院、銀行、法院等，涵蓋廣泛的國土領域。

林佳龍時任台中市長時，於2015年將12月30日訂為保全日，他說，保全人員幫助破獲很多重大社會案件，保全是警察的夥伴關係，正式將保全業納為合作夥伴，盼提升保全業的服務品質與榮譽感。

▲林佳龍出席保全國全日表揚會。（圖／記者白珈陽攝）

張達錩指出，保全人員在2015年當年度協警破案即達21件；2020年時任內政部長徐國勇，更擴展到全國各地，訂定「全國保全日」，同年協警事績大幅度提昇到91件。

張達錩說，保全今年協警破案65件，本次共表揚9位協警有功從業人員，近年詐騙事件猖獗，中信保全從業人員成功攔阻民眾虛擬遊戲詐騙臨櫃匯款，以及成功攔截民眾解除ATM分期付款詐騙手法，忠正公寓從業人員協助警方破獲販賣毒案，具體展現保全業對社會治安維穩的貢獻，警力結合民力，形成綿密的社會安全網。

▲全國保全日表揚會在台中潮港城舉行。（圖／記者白珈陽攝）

張達錩強調，保全人員可說是治安的守門員，全國警力佈署7萬人，保全及樓管從業人員100萬人，警力有限民力無窮，保全全國聯會極力推動保全協助維護治安，希望善加運用保全民力，彌補警力不足。2020年疫情持續肆虐，民生動盪情況，保全業隨即啟動「夜校園協巡超商防暴」，並導入全天候科技管制中心及機動人員，事先抑止犯罪之效應。