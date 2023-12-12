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社會 社會焦點 保障人權

電商女董座遭大樓保全「痛毆性侵」！只穿內褲跑出家門求救

▲▼性侵,強暴,強姦,家暴 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲小花睡到一半驚醒，竟遭侵入住宅的保全性侵、痛毆。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市的電商女董座小花（化名）平時與兒子同住，沒想到某天凌晨發現家裡有異狀，起床查看時竟遭住處的吳姓保全侵犯，嚇得她不斷向兒子求救。案件經過審理，吳姓保全被依照侵入住宅強制性交未遂罪判4年6月，保全公司也要連帶賠償80萬元。

根據判決書內容，吳男2022年7月間在北屯某社區擔任夜班保全，知道住在二樓小花平時與就讀小學兒子同住，沒想到他某天凌晨趁著同事不注意，離開了管理室，從窗戶爬進了小花住處的浴室，還打開浴室的門，打算入侵閨房。

小花相當淺眠，立刻就被門縫照射進來的浴室燈光驚醒，於是起身查看。沒想到這時吳男突然衝進房間，將小花的嘴巴捂住，接著開始出拳痛毆，再將人往床鋪的方向拉去，意圖性侵。

小花與吳男發生扭打，過程中一度掙脫控制，不過在逃往臥室大門的過程中，又被強行拉回，還因此被抓頭撞地板，嚇得她當場裝暈，試圖用裝暈來躲過一劫。

▲▼性侵,做愛,偷情,劈腿,性行為,性交,約砲,一夜情,渣男,渣女,交往,開房間。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲小花睡到一半驚醒，竟遭侵入住宅的保全性侵、痛毆。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

小花裝暈以後，吳男開始動手侵犯、試圖將她身上的衣物脫去，幸虧這時她突然奮起反擊，才沒有落入狼爪。接著小花強力反抗，抓著保全走出臥室，並且請兒子幫忙找手機，成功報警求助。

不過，因為在打鬥的過程中，小花不曉得電梯感應卡丟去哪裡，員警無法上樓，她只能拉著吳姓保全下樓，花了相當大的力氣，才將惡狼繩之以法，而她也因為過程太匆促，出家門時只穿著內褲，到了一樓大廳才把褲子穿上。

小花不只遭到侵犯，還因此全身多處受傷，就連警方到場時，她的頭部都還在流血，氣得她控告吳男侵入住宅、傷害及妨害性自主，並且提起民事求償，要求吳男、保全公司連帶賠償100萬元。

刑事的部分，法官認為，吳男身為保全，應首位社區安全，讓住戶能夠安心居住，沒想到竟無故入侵住戶的家中，使用暴力的手段脅迫住戶就範，所幸過程中小花強力反抗，才沒能得逞，最後依照侵入住宅強制性交未遂罪，判處4年6月有期徒刑。吳男提起上訴後，被台中高分院駁回，全案仍可上訴。

至於民事的部分，台中地院判定，小花是某電商公司的董事長，名下有數筆財產，而吳男是月薪3萬5,000元的保全、保全公司的資本額則為4,000萬元，審酌後認為100萬元撫慰金過高，因此改為80萬元。對此，吳男、保全公司仍認為精神撫慰金過高，於是提起上訴，不過被台中高分院駁回，全案確定。

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