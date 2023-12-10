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大陸 大陸焦點 特派現場

陸外送員騎車硬闖社區　保全沒攔住「怒拿刀捅死他」

記者蔡紹堅／綜合報導

山東省青島市一名外送員日前因騎車進入社區送餐，與保全發生衝突，但沒想到，衝突進行到最後，保全竟拿出了一把刀子，對著外送員狂捅，導致外送員最終不治身亡。

從流出的影片中可以看見，12月5日晚間，外送小哥在社區外面跟保全大叔發生了口角，但兩人吵著吵著，保全突然就拿出了一把刀，對著外送員狂捅。

面對保全猛烈的攻擊，外送員完全沒有還手，只是一直阻擋，但保全卻完全沒有打算停手，反而繼續狂捅，甚至外送員已經倒在地上了，他還爬到外送員上身持續攻擊。

▼保全瘋狂攻擊外送員，導致外送員不治身亡。（圖／翻攝微博）

▲▼陸外送員騎車硬闖社區　保全沒攔住「怒拿刀捅死他」。（圖／翻攝微博）

當地警方證實，案件發生在5日晚間10時左右，現年54歲的保全已經被逮捕，現年32歲的外送員則傷重不治身亡，案件正在進一步偵辦中。

附近送餐的一名外送員透露，事發的社區禁止外送員騎車進去，當晚那位外送員急著送單，就把車子騎了進去，出來之後跟保全發生了口角，之後就被攻擊了，「聽說他才幹了5天，是個新人，可能不知道這個社區的規定。」

該名外送員還說，事發的社區面積比較大，外送員進去都要用跑的，非常累，所以大家都很不想去那邊送餐。

還有一名外送員說，殺人的保安那天喝了酒，看到外送員騎車出來就開罵，雙方很快就吵了起來。

對於旗下外送員受害，大陸外送公司「美團」表示，將全力維護騎手的合法權益，並將為受害者家屬提供相應撫慰金，以保障後續生活。美團還說，他們會積極協助警方調查，並和家屬一起配合司法機關依法向行凶者及相關方追究相應法律責任，也向家屬提供案件中所需的法律援助。

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