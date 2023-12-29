首例！2屁孩夜闖高美濕地騎車還吐痰　慘吞「最高罰鍰」50萬

▲女網友錄下2名男子騎車夜闖高美濕地的過程。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

12月初有民眾向警方報案，表示在台中高美濕地看見2名年輕人半夜騎車進保育區泥坑，而且還不停在泥坑裡面摔車、吐痰，之後更是故意將檢舉人的車胎氣嘴拔掉，讓民眾相當氣憤。今（29）日台中市政府農業局出面證實此事，將依法對2人各處以最高罰鍰25萬元，合計50萬元。

12月8日凌晨有2名民眾到高美濕地散步，目睹2名男子無視規定，竟騎車進入泥坑破壞生態，該名民眾以手機錄影存證後，向台中清水分局報案。有關單位調閱附近監視器，發現2名男子是自行打開已關閉的側門進入，且已經在保護區裡面遊玩了約1小時，之後被捕更辯稱是「因為好玩」。

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台中市政府農業局今日表示，2人夜闖高美濕地的行為不但罔顧自身安全，還造成嚴重的棲地破壞，已屬情節重大違規，已依法各處以最高25萬元罰鍰，合計50萬元。

農業局表示，高美濕地位處臨海受潮汐影響，公告漲潮前後1小時30分、大潮前後2小時及日落後關閉入口管制門禁止民眾進入，而夜間現場沒有巡守人員，加上保護區為避免驚擾野生動物，也沒有設置多餘照明，為顧及安全，呼籲民眾非開放期間不得擅自進入。

農業局也呼籲民眾，造訪高美濕地時務必遵守相關管制事項，共同維護保護區生態環境，若違反管制規定，將依「野生動物保育法」相關規定，處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

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