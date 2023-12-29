孫想去迪士尼玩！阿公砸30萬買「Disney+」糗了　暖心結局曝光

▲為了孫子想到迪士尼玩，阿公阿嬤自掏腰包花了30萬台幣買了「迪士尼禮物卡」，沒想到竟搞了一個烏龍。（圖／翻攝TikTok／＠aofthecoast）

圖文／CTWANT

阿公阿嬤疼孫，無論對方有什麼要求都會盡力達成！不美國一個家庭先前為了規劃至迪士尼樂園度過耶誕節，阿公阿嬤為了滿心期待的孫子自掏腰包，拿出1萬美金（約新台幣30.7萬元）購買迪士尼禮物卡，豈料出發前才發現買錯了，竟誤買成「Disney+」看影片的禮品卡，好在迪士尼官方得知後也主動釋出善意，並讓這家人順利進到園區遊玩。

美國伊利諾州（State of Illinois）一位41歲的女子安荻（Andie Coston）在Tiktok上發布一段影片，表示原本整家16人打算要到迪士尼樂園歡度耶誕節，而自己的78歲父母也為了節省開銷，於是大手筆拿出1萬美金購買迪士尼禮物卡（Disney Gift Card）。

就在出發前往迪士尼之前，安荻打算在官網用禮物卡兌換門票時才發現，父母竟把迪士尼禮物卡買成了迪士尼＋禮物卡（Disney＋Gift Card），而且這只適用於迪士尼串流平台，讓她頓時傻住，「迪士尼+每年140美金（約新台幣4298元），我爸媽花的錢足以讓大家看70年。」

安迪表示已購買的迪士尼＋禮物卡無法退回，但好在迪士尼官方得知消息後，向安荻一家主動釋出善意，表示可以為他們破例一次將迪士尼+禮物卡使用在遊樂園上，同時也撫平了安荻爸媽的沮喪及小孩擔心行程泡湯的心情。

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