總統辯論明登場　柯競辦：攻賴誠信、侯落跑新北治安差

▲2024總統大選電視辯論，民眾黨陣營周榆修受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統大選唯一一場總統辯論會將在30日下午2點舉行，三組候選人團隊29日先到公視會場場勘。柯文哲競選辦公室主任周榆修說，策略上會聚焦在民進黨執政8年來的弊端、政治人物的誠信問題，以及近來新北市發生多起重大事件，「所以新北到底有沒有市長？看起來很重要又好像不重要」，大概會檢視這幾件事情。

柯文哲競選辦公室主任周榆修說，辯論會也好、政見發表會也好，其實是民主選舉再一次的檢驗，「對柯主席來講平常就做完全準備，3場下來加上明天的辯論會，會再一次把相關這幾年來相關重大政務再做一次檢視」。

傳出侯辦策略要形塑藍綠對抗，邊緣化柯？周榆修表示不擔心，因為從3場公辦政見會下來，大家可以看得很清楚，基本上對藍或對綠，民眾有相當程度希望可以走出不一樣的路，這其實也是第三勢力發展的契機，「辯論各陣營都會有攻防，這很難避免，不過我覺得還是要回歸到政策跟政見部分，才是第一要務」。

周榆修強調，民眾黨有智庫，所以也不是明天要辯論今天才準備，就是一個動態的過程，也做最周全準備。

媒體追問，會聚焦在哪些題目？周榆修說，大概可以看得很清楚，民進黨執政8年以來，居住正義是一個非常大的問題，這是我們非常注重。第二就是，政治人物的誠信，以及面對重大爭議事件的態度，這是重中之重。

針對侯陣營部分，周榆修說，最近看到有些社會的問題，很碰巧最近重大爭議都出現在新北市，所以新北到底有沒有市長？看起來很重要又好像不重要，大概會檢視這幾件事情。