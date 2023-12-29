　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統辯論明登場　柯競辦：攻賴誠信、侯落跑新北治安差

▲2024總統大選電視辯論，民眾黨陣營周榆修受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲2024總統大選電視辯論，民眾黨陣營周榆修受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2024總統大選唯一一場總統辯論會將在30日下午2點舉行，三組候選人團隊29日先到公視會場場勘。柯文哲競選辦公室主任周榆修說，策略上會聚焦在民進黨執政8年來的弊端、政治人物的誠信問題，以及近來新北市發生多起重大事件，「所以新北到底有沒有市長？看起來很重要又好像不重要」，大概會檢視這幾件事情。

柯文哲競選辦公室主任周榆修說，辯論會也好、政見發表會也好，其實是民主選舉再一次的檢驗，「對柯主席來講平常就做完全準備，3場下來加上明天的辯論會，會再一次把相關這幾年來相關重大政務再做一次檢視」。

傳出侯辦策略要形塑藍綠對抗，邊緣化柯？周榆修表示不擔心，因為從3場公辦政見會下來，大家可以看得很清楚，基本上對藍或對綠，民眾有相當程度希望可以走出不一樣的路，這其實也是第三勢力發展的契機，「辯論各陣營都會有攻防，這很難避免，不過我覺得還是要回歸到政策跟政見部分，才是第一要務」。

周榆修強調，民眾黨有智庫，所以也不是明天要辯論今天才準備，就是一個動態的過程，也做最周全準備。

媒體追問，會聚焦在哪些題目？周榆修說，大概可以看得很清楚，民進黨執政8年以來，居住正義是一個非常大的問題，這是我們非常注重。第二就是，政治人物的誠信，以及面對重大爭議事件的態度，這是重中之重。

針對侯陣營部分，周榆修說，最近看到有些社會的問題，很碰巧最近重大爭議都出現在新北市，所以新北到底有沒有市長？看起來很重要又好像不重要，大概會檢視這幾件事情。

ET快訊
跨年必用！　LINE貼圖「9款新年快樂」全部免費
天菜男神驚爆元旦閃婚！　對象是同齡女主播
多摩川爆箱屍命案！　被塞入行李箱悶死
學徒遭機械車位壓死　師傅免賠
約砲跨年增！　感染醫：淋病、梅毒會先出現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

重現旗海！侯友宜彰化大造勢逾2萬人湧入　再批中央卡太多預算

蔡英文明8：30發表任內最後一次元旦談話　開放記者QA

柯文哲批賴清德沒道德勇氣　酸綠為林智堅與台大對打「實在了不起」

董事長樂團操刀　賴清德、蕭美琴最新競選歌曲曝光

認昨情緒失控　柯文哲反問綠「怎懷疑我拖時間」：呱啦呱啦都講不完了

民調只差個位數！竹縣立委激戰「藍黃對決」　王婉諭拚翻轉

酸賴清德「爬出坑又掉另個坑」　柯文哲：我猜蔡英文應氣到快吃普拿疼

侯友宜稱當選成立體育及青年發展部　學者讚：台成民主國家典範

「只有藍白還在爭取搖擺選民」　學者分析2024決勝關鍵

2023最後激戰！趙少康、高虹安中和助選藍白　吳崢隔街拜票拚場

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

被關進冷凍庫如何自救？　尋找「綠色裝置」用力砸它

彭于晏聽女粉告白「嚇到跌坐」XD　他「我還單身」反撩：為什麼有男友

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

吳慷仁讀唇語「握拳忍氣」無聲吶喊：啊～　和陳澤耀拿雞蛋砸鄧金煌..愛的反轉

厄瓜多少年裝炸彈「30秒引爆」　當場炸斷手腳慘亡

重現旗海！侯友宜彰化大造勢逾2萬人湧入　再批中央卡太多預算

蔡英文明8：30發表任內最後一次元旦談話　開放記者QA

柯文哲批賴清德沒道德勇氣　酸綠為林智堅與台大對打「實在了不起」

董事長樂團操刀　賴清德、蕭美琴最新競選歌曲曝光

認昨情緒失控　柯文哲反問綠「怎懷疑我拖時間」：呱啦呱啦都講不完了

民調只差個位數！竹縣立委激戰「藍黃對決」　王婉諭拚翻轉

酸賴清德「爬出坑又掉另個坑」　柯文哲：我猜蔡英文應氣到快吃普拿疼

侯友宜稱當選成立體育及青年發展部　學者讚：台成民主國家典範

「只有藍白還在爭取搖擺選民」　學者分析2024決勝關鍵

2023最後激戰！趙少康、高虹安中和助選藍白　吳崢隔街拜票拚場

重現旗海！侯友宜彰化大造勢逾2萬人湧入　再批中央卡太多預算

蔡英文明8：30發表任內最後一次元旦談話　開放記者QA

2023中國十大考古發現（下）：南海兩艘明代古船10萬件文物沉睡500年

台北市熱水器補助元旦開跑　正確安裝居家安全有保障

2023中國十大考古發現（上）：西藏4000年前「神話時代」人類足跡

病人上手術台心臟驟停　陸醫師憑經驗90秒植入支架救回一命

「自己住的房子愈早買愈好」！她27歲買房...曝3建議：要有計畫

韓媒：中國為監視台灣大選　要求推遲中日韓領袖會議

成立近8個月服務170位傷病患　水里鄉急診救護站1／1起不打烊

哪些家具值得砸重本？　全場答案超一致：在家時間80%都用到

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

政治熱門新聞

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

即／施明德裝葉克膜　游盈隆求捐血小板

民眾黨幹部宣布退黨！劉韋巡痛批黨內雙標

ET民調／總統辯論會後「藍綠陷膠著」　賴蕭、侯康僅差2個百分點

賴清德：公開高端合約符合社會公義

「侯友宜辯論表現是藍營大加分」　學者曝這點得分最多

外送員女兒背景曝光！調酒師轉戰立委

奪槍殺警死囚未伏法　侯友宜：當選後該執行就執行

獲封「辯論王」　扁嘆：誰會以辯論結果投票？

綠白合？柯文哲市長室主任力挺許淑華　讚問政犀利、能解決問題

泰勒絲會到大巨蛋開唱？　李四川曝明年1／18與美方開會

趙少康嗆王義川「算什麼東西？」　要媒體拿賴、柯議題問他

陳其邁陪蘇巧慧掃街颳「邁邁旋風」！　蘇貞昌也驚嘆：竟颳到雙北

「北投輕行旅」遭註銷旅業登記仍營業　觀傳局：依法開罰、勒令歇業

更多熱門

相關新聞

媒體問柯文哲主動「棄保挺侯」機率　學者點關鍵：你覺得他那麼笨？

媒體問柯文哲主動「棄保挺侯」機率　學者點關鍵：你覺得他那麼笨？

台灣民意基金會今（29日）召開記者會公布最新民調，有媒體詢問選戰最後關頭，鴻海創辦人郭台銘、民眾黨候選人柯文哲選擇為「政黨輪替」改挺侯友宜可能性？對此，台灣民意基金會董事長游盈隆斷言不會，他認為，郭台銘是非常精明生意人，除非覺得藍的已經80％以上會贏，柯文哲更不可能，能獲得8席以上立委就是大贏家，你覺得他有那麼笨嗎？

盤點總統候選人社會救助政策　民團：賴主張全面檢討、侯看見新住民

盤點總統候選人社會救助政策　民團：賴主張全面檢討、侯看見新住民

TVBS民調／選前15天！「賴蕭配」37%、侯康配33%　歷次調查新高

TVBS民調／選前15天！「賴蕭配」37%、侯康配33%　歷次調查新高

亞太菁英／不分區預估：藍13席、綠12席、白9席　國會小黨皆未達門檻

亞太菁英／不分區預估：藍13席、綠12席、白9席　國會小黨皆未達門檻

美麗島民調／賴蕭配支持度站穩40％　估大選可能贏侯康配52萬票

美麗島民調／賴蕭配支持度站穩40％　估大選可能贏侯康配52萬票

關鍵字：

2024柯文哲柯P民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

修法慢！小商人出學費送「乾哥」進名校

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

「19歲沒學歷」月賺9萬4　工作超拚曝光！全場看呆

挨撞老婦搶救不治！宣傳車肇禍　立委候選人停止競選活動

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

16親戚喝喜酒遇雷擊慘死　滿屋屍體婚禮變葬禮

女模杜顏嘉截肢！停更2個月現身…左手沒了

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

割頸案　學生聯絡簿留心得：有多大的仇恨？

快訊／《蝙蝠俠》男星湯姆威金森猝逝！「家中突斷氣」

15人墾丁大街亂鬥　賓士、機車競逐釀1死

外國實況主找台女一夜情！被爆「曾與性病女無套性交」

更多

最夯影音

更多
苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚
高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面