媒體問柯文哲主動「棄保挺侯」機率　學者點關鍵：你覺得他那麼笨？

▲藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（29日）召開記者會公布最新民調，有媒體詢問選戰最後關頭，鴻海創辦人郭台銘、民眾黨候選人柯文哲選擇為「政黨輪替」改挺侯友宜可能性？對此，台灣民意基金會董事長游盈隆斷言不會，他認為，郭台銘是非常精明生意人，除非覺得藍的已經80％以上會贏，柯文哲更不可能，能獲得8席以上立委就是大贏家，你覺得他有那麼笨嗎？

對於選戰最後關頭棄保的可能性，游盈隆表示，藍白可不可能再合？郭柯可不可能用某種形式促成藍白合或棄保？依他長期觀察，覺得不會發生這樣的事情，因為郭台銘是非常精明生意人，除非覺得藍的已經80％以上會贏，否則不會站出來挺藍，且他挺藍又能帶來多少選票挹注？

游盈隆指出，柯文哲更不可能，他這次帶領新興小黨，最好的方式就是奮戰到底，就算輸了也是贏，若能獲得8席以上立委更是大贏家，考量到立院席次，他還可以呼風喚雨、是重量級意見領袖，這是政治智商的問題，你覺得他有那麼笨嗎？

游盈隆表示，至於年輕人投票會不會棄保？年輕人之所以投票率比較低，是因為本來投票意願就不強，包含返鄉投票、很忙等等，投票不是沒有成本的，中老年人比較會去投票，因為有時間也是一種公民責任感。

游盈隆分析，促成年輕人不投票的原因，還有支持對象看好度低、投了也沒用，不如去做一些比較有意義的事情，40歲以下選民佔了4成，這些人不投票的比例遠比40歲以上高，很自然就不投票了。