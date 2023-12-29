盤點總統候選人社會救助政策　民團：賴主張全面檢討、侯看見新住民

▲民團舉行「2024總統候選人社會救助政策評比」記者會。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

社會救助修法聯盟推估，台灣實際貧窮人口約有280萬，以110年度數據換算，約有8成人不在社會救助範圍中。為帶動修法改革，民進黨候選人賴清德主張，應全面性檢討，不像過往以例外或放寬方式修法。而國民黨候選人侯友宜則是唯一提出將新住民納入家庭社會安全網；民眾黨候選人柯文哲更直接與聯盟見面，認為財政都不應納入考量，而須直接解決。

社會救助修法聯盟以110年家庭收支調查統計，並換算當年度全台灣人口2337萬人，約有8成的人不在社會救助內。社救法修法聯盟及各民團今（29）天更舉行「2024總統候選人社會救助政策評比記者會」，針對3組總統候選人所提出的社救法改革政見，台灣社區實踐協會社工馬明毅指出，要接住的人很多，希望未來四年，這些事情是真的可以被承諾、被做到，而不是等到下一個社會新聞發生才被修法。

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▲民團指出，3位總統候選人提出的主張各有優點，但也有其不足之處。（圖／記者張乃文攝）

針對各候選人所提出的主張，馬明毅總結聯盟的看法。首先，民進黨賴清德特別提到，關於家庭人口和工作能力計算方式，必須進行全面性制度檢討，非如過去僅修定例外或放寬的條款。在國家承擔主要扶貧責任上，國民黨侯友宜團隊是唯一提出新住民應納入社會救助保障，贊同具歸化資格新住民，有低收入戶申請資格，而新住民的外國親屬資產則不應列入新住民家庭總收入等。

馬明毅說明，民眾黨柯文哲是唯一本人親自與聯盟相關人士見面，並明確主張，關於財政問題，都不能僅是納入考量，而是要被直接解決。

台北市康復之友協會興隆會所社工團隊暨社區走跳組計畫專員林建宇提及，以精神障礙者族群而言，在社會找到工作不容易，但找到後，現行的補助制度反而存在斷崖，工作收入增加，總所得卻減少，進而出現貧窮陷阱。

馬明毅提到，可看到3位總統候選人在脫貧機制中，提出不同的主張，也可以說是彼此的盲點；以賴清德來說，「完全沒提到就業問題」；侯友宜則是忽略弱勢家庭一工作，就失去了補助；柯文哲雖保留了基本福利項目，但也並未在就業上多著墨。

另外，人生百味文化建構協會認為，賴清德整體的政見看似有視野、願景，但具體實務、困境並不夠了解；侯友宜團隊提出了實際的困境，可是整體方向、目標反而不清晰；柯文哲則是走了第三條路線，是有彈性、創新的作法，對於區域性的試辦也較為明確，但對於實務上，他們以過去在台北市的執政為經驗，或許認為財政不是太大問題，但是否在其他縣市也同樣順利，還有待確認。

社救盟表示，肯定3位候選人對於國家扶貧願景的改革方向，即便不同意見，但都是積極提出，也盼能互相傾聽；而對於衛福部，社救盟呼籲，誠心聽取未來國家領導者及民間的建議，明年5月提出政院版法案。