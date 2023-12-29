新竹29歲消防員因公殉職　趙少康：將消防員工安權益納入職安法

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於新竹縣消防局新工分隊長游尚樺昨日於勤務中不幸罹難，國民黨副總統候選人趙少康今日表示，他支持打火弟兄的訴求，首先，要將消防員的工安權益納入職安法，交由專業機關監督；第二，公共危險物品的儲存處理應遵循規範，對隱匿未申報危險物品的工廠、場所，負責人應處以刑責；第三，危險物品的製造、處理和貯存如果違反規範，應從罰款改為立即停工停業，不能讓工作人員和消防員暴露在高風險環境下。

趙少康今日在臉書發文指出，新竹湖口一棟移工宿舍昨天發生火警，消防小隊長游尚樺搜救時不幸殉職，這已經是今年第6位、10年來第44位犧牲的消防員，寫著殉職弟兄的抗議布條不斷延長，政府卻拿不出一點辦法來。

趙少康表示，消防員權益促進會今天再到民進黨中央黨部前陳情，為自己的生死一線請命，卻再度被一層又一層的拒馬柵欄對待，還傳出有高層「關切」是哪些人跑去衝撞賴清德總部，他喊話「請這些坐在辦公室內的長官們，不要對消防員秋後算帳，應該把時間跟精神用在怎麼強化自己人的安全。」

趙少康提及，今年10月屏東明揚大火的殷鑑不遠，當時消防員們提出「籌組工會」等多項訴求，卻被行政院官員阻擋在大門外，還跟他們要公文，沒想到才兩個月又有人犧牲，無政府狀態讓消防員只能自立自強，而民進黨的側翼網軍毫無人性，還譏諷「怕死做什麼消防員？」

趙少康強調，他支持打火弟兄的訴求，第一，將消防員的工安權益納入職安法，交由專業機關監督；第二，公共危險物品的儲存處理應遵循規範，對隱匿未申報危險物品的工廠、場所，負責人應處以刑責；第三，危險物品的製造、處理和貯存如果違反規範，應從罰款改為立即停工停業，不能讓工作人員和消防員暴露在高風險環境下。

趙少康回憶，當年消防員團體爭取將捕蜂捉蛇業務回歸農政單位，被民進黨主席賴清德用「作功德」理由一口回絕；如今面對死生大事，賴清德還要他們繼續作功德嗎？喊話「民進黨漠視的，我們來做！友宜兄曾是警大校長，是警消大家長，我是軍人子弟，我們都對警消軍警出生入死的處境感同身受，我們一定確保消防員的安全與權益，不讓今天公祭、明天忘記的憾事再重演。」