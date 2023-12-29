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花蓮立委候選人競總工讀生「無照開小貨車」！64歲婦遭撞命危

▲▼民進黨花蓮縣立委候選人張美慧競總工讀生無照駕駛發生車禍。（圖／民眾提供）

▲民進黨花蓮縣立委候選人張美慧競總工讀生無照駕駛小貨車發生車禍。（圖／民眾提供）

記者莊智勝／花蓮報導

花蓮市國富十街一處路口昨(28日)下午4時許發生一起車禍，一輛小貨車行經路口左轉時不慎與另輛電動輔助自行車發生擦撞，導致自行車64歲女性騎士當場倒地，目前送醫搶救後仍未脫險，尚在加護病房觀察。警方調查後，發現小貨車駕駛是民進黨花蓮立委候選人張美慧競選團隊工讀生，且沒有駕照，當場依法開罰。張美慧競總也回應，未查核聘用人員證件確實有疏失，屬於競總的責任絕對不會迴避。

警方調查，肇事的19歲駕駛藍姓男子昨下午駕駛小貨車沿國富十街往北行駛，經過路口左轉時，不慎與對向另輛電動輔助自行車發生擦撞，導致64歲的女騎士當場倒地昏迷，全身多處擦挫傷，一度失去呼吸心跳，經送醫搶救後，目前尚在加護病房觀察中，仍未脫離險境。

警方進一步追查後發現，肇事駕駛藍男是民進黨花蓮立委候選人張美慧競選團隊工讀生，且僅持有學習駕照，屬無照駕駛，當場開罰；經檢測後，雙方均無酒駕情事，詳細肇因、責任歸屬還有待釐清。

張美慧競總發言人、花蓮縣議員胡仁順也回應，昨天事發後第一時間張美慧本人與團隊即趕往醫院探視傷者及家屬，針對疏失當場致歉，承諾後續醫療、賠償全權負責，後續也將密切與家屬聯繫，盼傷者能早日康復。

胡仁順指出，肇事駕駛是競總聘用的工讀生，昨天下午接到指令移動小貨車至指定地點，途中發生車禍，事後競總全力配合警方調查；關於肇事駕駛僅持有學習駕照一事，胡仁順表示，競總基於信任原則，沒有查核聘用人員證件，這部分確實是競總疏失，向大家抱歉。

胡仁順強調，事發後競總團隊、候選人以及肇事駕駛均全力配合警方調查，肇責歸屬還有帶事故報告鑑定釐清，屬於競總的責任絕對不會迴避。

▲▼民進黨花蓮縣立委候選人張美慧競總工讀生無照駕駛發生車禍。（圖／民眾提供）

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