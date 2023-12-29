　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

提升患者存活率　台南市溪北大新營區全面推廣救命利器「骨針」

▲台南市消防局第一大隊獲得新配發救護器材「骨針」EZ-IO電動器具，特請廠商12月28、29日前來大隊部舉辦兩梯次教育訓練並導入緊急救護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第一大隊獲得新配發救護器材「骨針」EZ-IO電動器具，特請廠商12月28、29日前來大隊部舉辦兩梯次教育訓練並導入緊急救護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第一大隊，獲得新配發救護器材「骨針」EZ-IO電動器具，將骨針配分各分隊，並請廠商12月28、29日前來大隊部舉辦兩梯次教育訓練並導入緊急救護。

▲台南市消防局第一大隊獲得新配發救護器材「骨針」EZ-IO電動器具，特請廠商12月28、29日前來大隊部舉辦兩梯次教育訓練並導入緊急救護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

成人到院前呼吸心跳停者，先建立骨針作為給藥途徑，對於病人恢復自發性血液循環比例並不亞於先建立靜脈導管，骨針是靜脈注射無法施行時為患者建立給藥及輸液路徑的替代方案，主要的施打位置在小腿處的近端脛骨或是肩膀處的肱骨頭上，研究指出下離心臟越近的骨內針輸液速度越快，對到院前的救護技術人員而言，有著操作容易、成功率高等優點。

▲台南市消防局第一大隊獲得新配發救護器材「骨針」EZ-IO電動器具，特請廠商12月28、29日前來大隊部舉辦兩梯次教育訓練並導入緊急救護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由於骨針的針頭比一般的靜脈留置針粗，再加上會穿過骨頭進入骨髓腔內，因此難免讓人擔憂是否會對患者造成傷害。使用骨內針的併發症相對少見，研究指出嚴重併發症的機率小於1％。

骨針可以安全且快速建立輸液給藥的通道，這對於第一大隊轄內偏遠的山區分隊(關嶺分隊及東原分隊)，送醫距離時效較長，若是現場即時建立骨針，並給予急救藥物，相對可以提升偏遠地區的患者存活率。

▲台南市消防局第一大隊獲得新配發救護器材「骨針」EZ-IO電動器具，特請廠商12月28、29日前來大隊部舉辦兩梯次教育訓練並導入緊急救護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，這項利器可以盡早給予患者建立給藥通道，以提升患者的存活率，會持續加強同仁院前急救技術讓到院前、後的緊急救護完美結合。

第一大隊大隊長陳博文對於現在到院前的救護也很肯定，表示過去到院前的生命之鏈是起始於對心跳停止的患者立即急救，直到送醫實施整合性復甦後照護為止。現在更期許能做到到院前心肺停止的患者能康復出院，病患生命恢復及預後，讓許多家庭重拾天倫。

ET快訊
快訊／BLACKPINK個人約　確定都不留YG！
28連敗！　再刷新NBA紀錄
眾星送李善均最後一程！靈車出發火化　田慧振緊牽2兒手落淚
快訊／實支實付停售第2槍！　台灣人壽3保單賣到今天
LIVE／下架肉搜文Dcard、PTT發聲明　小商人出手擬拆
彭政閔被換「因身體狀況」！　兄弟：準備OK再帶一軍
快訊／13刀砍死暗戀同事　全台首案國民法官宣判出爐
吃睡超商待7天！台中男屎尿失禁　眼腫剩一條線

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「基隆幸福保衛站」8縣市聯合溫暖計畫啟動　邱佩琳：攜手照顧孩童

交通部第3屆領航盃創意應用大賽　南消勇奪無人機冠軍及人氣獎

提升患者存活率　台南市溪北大新營區全面推廣救命利器「骨針」

2024元旦迎新好停車　台南路邊停車不收費

助街友抗寒冬！花蓮縣府協助安置臨時庇護所　提供租屋補助

屏檢+恆春警參訪中山科學院　加強防制選前境外勢力宣導

翁章梁就職5週年演講　蛻變屬於嘉義的轉捩點

警監視器追外出失蹤90歲婦人　影片斷點發現倒臥水溝內

溪頭園區元旦連假交通高峰期分流接駁　盼延溪公路突破貪食蛇魔咒

大貨車載運營建廢棄物傾倒仁愛鄉山區　駕駛和提供土地者遭法辦

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

29歲分隊長救4人殉職！父心碎癱坐醫院嚎啕大哭

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

山本由伸「12年百億」入道奇　抉擇原因之一是大谷翔平

拜拜禁忌「別用右手插香」　來廟宇須知的3件事情

小阿金逛寵物店累翻！趴路中熟睡完全叫不醒

「基隆幸福保衛站」8縣市聯合溫暖計畫啟動　邱佩琳：攜手照顧孩童

交通部第3屆領航盃創意應用大賽　南消勇奪無人機冠軍及人氣獎

提升患者存活率　台南市溪北大新營區全面推廣救命利器「骨針」

2024元旦迎新好停車　台南路邊停車不收費

助街友抗寒冬！花蓮縣府協助安置臨時庇護所　提供租屋補助

屏檢+恆春警參訪中山科學院　加強防制選前境外勢力宣導

翁章梁就職5週年演講　蛻變屬於嘉義的轉捩點

警監視器追外出失蹤90歲婦人　影片斷點發現倒臥水溝內

溪頭園區元旦連假交通高峰期分流接駁　盼延溪公路突破貪食蛇魔咒

大貨車載運營建廢棄物傾倒仁愛鄉山區　駕駛和提供土地者遭法辦

快訊／BLACKPINK個人約「確定不留YG」！　公司聲明：我們會溫暖支持

「基隆幸福保衛站」8縣市聯合溫暖計畫啟動　邱佩琳：攜手照顧孩童

郭采潔突骨折緊急送醫！　「最近病況曝光」認：今年發生太多事

最難訂位火鍋店藏頭詩曝新店　逾400坪新址獨家揭露

全聯跨年爆殺「買1送1」連電視都有！咖啡、日用品、零食全優惠

交通部第3屆領航盃創意應用大賽　南消勇奪無人機冠軍及人氣獎

官大元留隊負責心理輔導　平野推薦新任外籍打教

楊志良拒道歉！再爆「張斯綱傳訊感謝」：我幫他創造了聲量

新婚夜妻纏綿後「狂洗10次澡」！人夫得知真相崩潰：想離婚

「台灣濱崎步」合體黃捷掃市場！婆媽熱情搶握手　攤商嗨跳保庇舞

地方熱門新聞

不爽被講勿停公車停靠區　男開賓士撞學生

警監視器追外出失蹤婦人　發現倒臥水溝內

勇消殉職　林右昌：弟明年3月調高雄

大貨車駕駛載運營建廢棄物至仁愛鄉山區傾倒遭法辦

林右昌：中央補助基隆18案2.8億改善道路

諸羅山盃國際軟式少棒賽閉幕

溪頭園區元旦連假交通高峰期　採分流接駁

基隆劉銘傳隧道修復開放　採預約導覽方式參觀

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

屏檢+恆春警參訪中山科學院　加強選前境外勢力宣導

2024元旦台南路邊停車不收費

嘉義縣長翁章梁就職5週年演講

嘉市警善用雲端圖資串分析　蟬聯智慧城市創新應用獎

嘉義市校園反毒反詐反霸凌宣導列車

更多熱門

相關新聞

2024元旦台南路邊停車不收費

2024元旦台南路邊停車不收費

迎接2024年1月1日元旦，當天台南市路邊停車格位（含智慧停車柱格位）將暫停收費1日，同時交通局南門路繳費服務處暫停服務1日、安平保管場當日亦不開放領車，請洽公民眾注意。

台南女拋摔柯基惹眾怒　住處慘遭網友蛋洗

台南女拋摔柯基惹眾怒　住處慘遭網友蛋洗

即／台南三合院大火！燃燒18平方公尺濃煙狂竄

即／台南三合院大火！燃燒18平方公尺濃煙狂竄

台南教長：教育需創新改變惟對孩子愛與關懷不變

台南教長：教育需創新改變惟對孩子愛與關懷不變

年末星光電影交流分享會觀注婦女權益

年末星光電影交流分享會觀注婦女權益

關鍵字：

患者存活率台南新營救命利器骨針

讀者迴響

熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

彭政閔卸任總教練　兄弟接任人選

李善均今午出殯火化！2兒子留學緊急返韓　鄭雨盛、孔劉靈堂守過夜

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

恭喜！黃宣登記結婚：我們會好好珍惜

即／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲

林威助離隊　彭政閔轉任兄弟二軍總教練

2024年上半年財運排行！

被新北地院「下架乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應

長榮海運年終揭曉　平均領到4個月

他求婚跪了60秒　女友求他快起來

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

不爽被講勿停公車停靠區　男開賓士撞學生

更多

最夯影音

更多
張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力
史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面