提升患者存活率　台南市溪北大新營區全面推廣救命利器「骨針」

▲台南市消防局第一大隊獲得新配發救護器材「骨針」EZ-IO電動器具，特請廠商12月28、29日前來大隊部舉辦兩梯次教育訓練並導入緊急救護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第一大隊，獲得新配發救護器材「骨針」EZ-IO電動器具，將骨針配分各分隊，並請廠商12月28、29日前來大隊部舉辦兩梯次教育訓練並導入緊急救護。

成人到院前呼吸心跳停者，先建立骨針作為給藥途徑，對於病人恢復自發性血液循環比例並不亞於先建立靜脈導管，骨針是靜脈注射無法施行時為患者建立給藥及輸液路徑的替代方案，主要的施打位置在小腿處的近端脛骨或是肩膀處的肱骨頭上，研究指出下離心臟越近的骨內針輸液速度越快，對到院前的救護技術人員而言，有著操作容易、成功率高等優點。

由於骨針的針頭比一般的靜脈留置針粗，再加上會穿過骨頭進入骨髓腔內，因此難免讓人擔憂是否會對患者造成傷害。使用骨內針的併發症相對少見，研究指出嚴重併發症的機率小於1％。

骨針可以安全且快速建立輸液給藥的通道，這對於第一大隊轄內偏遠的山區分隊(關嶺分隊及東原分隊)，送醫距離時效較長，若是現場即時建立骨針，並給予急救藥物，相對可以提升偏遠地區的患者存活率。

消防局長李明峯表示，這項利器可以盡早給予患者建立給藥通道，以提升患者的存活率，會持續加強同仁院前急救技術讓到院前、後的緊急救護完美結合。

第一大隊大隊長陳博文對於現在到院前的救護也很肯定，表示過去到院前的生命之鏈是起始於對心跳停止的患者立即急救，直到送醫實施整合性復甦後照護為止。現在更期許能做到到院前心肺停止的患者能康復出院，病患生命恢復及預後，讓許多家庭重拾天倫。