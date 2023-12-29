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社會 社會焦點 保障人權

台南女拋摔小柯基「懸空拎走」！住處慘遭網友蛋洗　警方：將查辦

記者林東良、黃資真／台南報導

台南一名女子昨(28)日半夜帶柯基外出散步餵食時，疑因心情不佳，多次還用力拋摔在地，甚至拉扯狗繩，將柯基騰空拎回家，影片曝光後引發網友撻伐，更有人肉搜出女子住家後，捧著一桶雞蛋扔擲，並自詡是「大谷翔平」。警方呼籲，請民眾理性勿私刑，以免觸法。

▲▼ 台南短褲妹拋摔柯基，遭網友砸蛋。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲台南短褲妹拋摔柯基，遭網友砸蛋。（圖／翻攝自臉書，下同）

有網友PO文指出，昨晚大半夜聽聞屋外有摔東西的聲音，從窗外一看竟是一名短褲妹在拋摔柯基，影片中更錄下柯基遭強拉、懸空吊起拎回家，手法十分狠毒；初步了解，女子是替朋友照顧柯基，晚間帶柯基外出散步、餵食時，因心情不好加上被牠抓傷，惱怒之下失控做出此種行為。

畫面曝光後引來大批網友撻伐，還有正義鄉民們肉搜出短褲妹住處後，捧著一桶雞蛋到現場，朝其住處扔擲，並自稱是大谷翔平，一解眾人心中怒火。

▲▼ 台南短褲妹拋摔柯基，遭網友砸蛋。（圖／翻攝自記者爆料網）

不過，台南市警三分局回應，昨晚9時許接獲報案指安南區某住宅附近有人聚集，影響安寧，隨即派遣員警到場查處，同時也要呼籲民眾應理性，勿再有聚集到場，而滋擾附近住戶等行為，以免誤觸法令，同時也會加強網路情蒐和巡邏，以避免相關衝突發生。另網傳民眾至現場丟擲雞蛋情事已違法，將蒐證查辦。

另外，針對無辜柯基後續處理，案經台南市動物防疫保護處派員前往女子住處查辦，已將柯基帶回收容，目前安置在動物之家，將依違反動保法對女子開罰最高7萬5000元。

▲▼ 台南短褲妹拋摔柯基。（圖／台南市動保處提供）

▲目前小柯基已安置在動物之家。（圖／台南市動保處提供）

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