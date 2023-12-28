幫煮午餐！公公誇好吃...婆婆竟「狠賞她1巴掌」　結局逆轉超驚人

▲原PO遭到婆婆甩一巴掌。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

婆媳問題一直都是家庭失和的原因之一。一名女網友透露，自己帶婆婆就醫，結束後幫忙料理午餐，「我煮好之後，拿了一個便當盒裝了飯菜，想帶回去給老公吃，裝好之後公公婆婆都還在吃飯。我要離開的時候，婆婆叫住我，然後賞我重重的一巴掌」，讓她當下一陣錯愕，不料原因竟然只是公公誇讚她煮飯好吃。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文稱，自己今天中午幫公婆煮午餐，「我煮好之後，拿了一個便當盒裝了飯菜，想帶回去給老公吃，裝好之後公公婆婆都還在吃飯。我要離開的時候，婆婆叫住我，然後賞我重重的一巴掌。我愣了一下，問婆婆原因，原來是公公說了一句『媳婦煮的飯菜真好吃』，就是這句話惹怒了婆婆」。

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人妻表示，「回家之後，老公看到我臉上紅印和我哭紅的眼睛，問了原因之後衝公公婆婆家，回來之後跟我說：老婆～對不起，我沒有保護好妳，以後老人家的事情我都自己處理，我沒空就我弟弟他們處理。其實當下我是怒火中燒，但是我不能還手、不能頂嘴，因為會害我父母被罵，我父母可沒教我對長輩動手，所以我忍，還好老公是神隊友。」

女網友事後補充，自己後來接到娘家嫂嫂電話說「你哥哥帶爸媽去妳公公婆婆那邊的路上，妳跟妳老公快點去，妳知道媽媽的脾氣，平常人人好，但是動她的家人，那是她不允許的，也叫妳老公皮繃緊一點。」後來媽媽果然當場給了婆婆2巴掌，還好其他人及時拉住她，否則婆家可能真的會被拆了。

▲公公說原PO煮菜很好吃，婆婆就生氣了。（圖／翻攝自毒姑九賤婆媳討論區）

貼文曝光後，網友紛紛留言「妳婆婆是神經病嗎」、「婆婆應該真的是精神上有問題」、「為什麼不能回嘴？為什麼回嘴妳父母就會被罵？罵回去啊！妳父母捨得妳醬莫名其妙被打嗎」、「我以為陸劇的劇情是編的，原來現實生活中也有」、「好有素養的媳婦，也恭喜您有位很棒的隊友」。

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