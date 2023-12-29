險成豬隊友！媽要包6萬↑「生產紅包」給老婆　一票驚：沒聽過

▲原PO媽打算包紅包給媳婦。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「我媽覺得，這樣才有重視女方的感覺。」有男網友表示，老婆剛生完小孩，人在月子中心，媽媽知道生產很辛苦，打算包一個紅包給老婆，求問包多少合適。就有人驚呆，「有這種東西？」「沒聽過」，話題引發熱論。

一名男網友在PTT的WomenTalk板發問，「公婆給媳婦生產紅包多少合適？」說老婆生完剛出院，去住月子中心，費用是爸爸出的。而兩老剛旅遊回來，隔天才要探訪，媽媽就打算包紅包給老婆，知道生產很辛苦，「我本來說不用包，但我媽覺得，這樣才有重視女方的感覺。」

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原PO就貼出4個金額，分別是10萬、9萬9000元、8萬8000元、6萬6000元，「請問要多少合適呢？」就有人一驚，「原來有這種習俗」、「我只聽過生一個給100萬」、「有這種東西？」「沒聽過」、「你們生小孩都有紅包可以拿喔？」

有人秒點頭，「當然要包啊！生產是女人影響身體的大事，婆婆表示關心，給紅包是正面、加分，你擅自說不用，等下變成婆媳問題」、「產後恢復時，能有一筆錢來使用，是很暖心的事情」、「看你媽想包多少就包多少啊！願意包紅包已經很有心意了」、「我公婆是出月中的錢～兩胎都是。」

留言處超多網友則秒選第一個，「你這樣問就是10萬啦！沒人在嫌錢多的」、「10萬出得起當然10萬」、「能給10當然直接給10」、「小孩一堆花費，紅包越大越好。」

還有人忍不住說教原PO，「…你真的是婆媳豬隊友」、「你老婆有說不用嗎？不然你幹嘛擅自回應？」「你為什麼要幫老婆擋來自她婆婆的好意？你老婆不是你的財產和人，為什麼可以幫忙拒絕的這麼果斷？她接受或不接受都是她的權利。」

不過，也有過來人表示，「我完全不在意我婆婆有沒有包月子紅包給我…更何況月子中心也是公公付掉了」、「我女，我不會想拿，拿了就欠，欠了就要還，很煩。」