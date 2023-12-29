曾力主「學校禁查學生書包」！范雲臉書遭洗版：校園安全破口

▲立委范雲（中）過去曾批評學校檢查學生行李是校園權威的展現。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

新北市某國三男學生為替「乾妹」出頭，持彈簧刀割頸別班男同學。事後，傳出行兇少年平日都會攜帶刀械到校，這也讓過去曾多次主張「學校不該任意搜查學生書包」的民進黨立委范雲飽受抨擊，更有臉書粉專怒嗆「校園安全破口就是范雲」。

新北市一名國三男學生25日遭同學拿彈簧刀割頸，送醫搶救後仍傷重不治，令各界難過不捨，但面對國中生身上擁有刀具，校方也坦言，目前都是依照教育部訂定的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，不太可能去搜學生書包，只能透過學生如亮刀等外顯行為來做預防通報。

對此，網友們也將砲口轉向力主保障學生隱私權的范雲，紛紛湧入臉書開嗆「學生死了，妳出來面對啊」、「看看您爭取到了什麼？彈簧刀帶進校園，您為了枉死的孩子做了什麼！只想炒議題爭取選票」、「一直說人權不能查書包，那被殺死的國中生人權在哪裡？ 其他乖巧學生生命安全人權在哪裡？死的別人小孩所以妳無感嗎？」

▲網友灌爆范雲臉書。（圖／翻攝自Facebook／范雲 FAN, Yun）

臉書粉絲團「政客爽」也發文開轟，「校園安全破口就是范雲」，從來不知道這個範大立委有過什麼貢獻，只知道上次3+11造成破口，而今年又做秀搞什麼學校搜查計畫就是威權主義，「你不是範大立委，現在學校會這麼難管教學生嗎？動不動就上綱上線，這種執政黨本身就是最大亂源。」

事實上，范雲在今年1月就曾召開記者會揭露，國立東港海事學校在去年底畢業旅行出發前，公然翻查學生行李，且包括校長在內的所有教職員，都沒人對此違反行為有意見，批評校方目無法紀，呼籲教育部組成專案小組入校調查，並追究校長等人責任。