國三生離世！同學們寫卡片摺紙鶴哀悼　校方：統一轉送到靈堂

▲不捨國三生喪命，不少民眾到校門口送花致意 。（圖／記者陸運陞攝）

記者許敏溶／台北報導

新北市國三生遭同學以彈簧刀攻擊致死，震驚全台。校方今（29日）表示，昨天受害學生離世消息傳出，校方特別針對受害者班級學生再進行團體輔導，目前該班學生出席狀況正常，校內並未規劃追思會，但校方設立追思小站，讓學生可寫追思卡片與摺紙鶴，已有不少數量，加上校外人士致贈的花束，將會收集後統一送到受害學生靈堂。

對於外界關心是否要替學生追思會，校方表示，在朝會過程中，就有請同學做一些簡單追思與默哀動作，也在朝會中說明此事，目前沒有規劃在校園內舉辦追思會，若有學生想要參與離世學生的告別式，校方會全力協助與處理。

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校方坦言，從案發以來，陸續都有關心民眾和家長打電話到學校關心，還有民眾致贈花束致意，甚至願意提供捐款協助，但校方立場仍是尊重家屬意願。目前校方有設立追思小站，讓學生可寫追思卡片跟摺紙鶴，已經有不少數量，加上校外人士致贈花束，校方將會收集後統一送到受害學生靈堂。

此外，由於受害學生昨天傳出離世消息，校方表示，昨天有特別針對受害學生生就讀班級的同班同學進行團體輔導，包括減壓輔導與安心輔導，該班級目前出席狀況也正常。另事發第一天，校方就啟動輔導機制，包括團體輔導，再針對情緒與反應比較大的學生進行個別輔導，另老師也已經進行輔導，包括導師與同年級老師，再擴及全校老師。