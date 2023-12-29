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東京、大阪一堆陸客…去日本還能玩哪裡？他曝1攻略：舒服很多

▲▼日本,淺草,東京,旅遊。（圖／記者施怡妏攝）

▲東京是許多台灣人赴日旅遊的首選。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者朱祖儀／綜合報導

日本是許多台灣人最愛的旅遊地點，但你會選擇去都市還是鄉下呢？一名網友表示，去過東京和大阪觀光，覺得當地太商業化了，且大陸旅客、店員佔大多數，逛起來沒這麼舒服。於是他後來改去日本郊區或是偏鄉下的地方，發現遇到的大多都是當地人，逛起來很舒服也更有異國感。

原PO在PTT發文提問，「喜歡到日本都市地區觀光還是鄉下一點的地方呢？」他透露自己去過東京和大阪，覺得這2地很商業，多數人步伐也比較快，且隨處可見大陸店員和大陸旅客，雖然用中文溝通很方便，但相對之下他還是比較喜歡去日本郊區或偏鄉下的地方，像仙台、岡山附近景點都不錯，當地比較少觀光客，能遇到的大多是當地人，逛起來舒服很多，也比較有異國感。

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原PO也提醒，到偏鄉下的地方要留意車程會比較久，車次也比較少需要好好把握時間，但當地人步伐沒有都市這麼匆忙，「相對來說真的比較舒服」。另外要注意的是溝通問題，如果只會英文，到鄉下容易發生雞同鴨講的狀況，因此他建議，最好翻譯軟體不要離手，或是好好學習日文比較好。

▲▼日本,旅遊,旅行,過馬路,紅燈,綠燈,行人,斑馬線,背包客。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO好奇，「大家喜歡去日本的都市還是鄉下？」（示意圖／記者鄺郁庭攝）

文章曝光後，許多網友也說喜歡到日本鄉下旅遊，「鄉下，城市都是觀光客，沒有真正融入日本的感覺」、「鄉下吧，大都市多數都去過了」、「我也喜歡鄉下～去過仙台山陰很喜歡，缺點就是車很少，交通不太方便」、「鄉下，遠離都市整個就很放鬆」、「鄉下吧，愛那個遠離城市喧囂的度假感」、「鄉下，日本的都市對我來說只剩購物功能」。

但也有人指出，「先定義京都或沖繩算日本鄉下嗎」、「推文每個都喜歡鄉下，實際真的去日本鄉下從沒碰過半個台灣人」、「鄉下=非大都市的觀光景點，還是觀光景點啊…誰會去山口佐山還是神奈川秦野」、「想買東西一定要去都市吧」。

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