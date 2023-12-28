27人受招待安徽7日遊　同鄉會2人涉《反滲透法》遭聲押

▲台北市安徽省同鄉會理事長宋國倩涉違反《反滲透法》，遭北檢聲押禁見。（圖／翻攝同鄉會臉書）

記者劉昌松／台北報導

台北市安徽省同鄉會理事長宋國倩等幹部，疑似接受大陸安徽省台辦、統戰部等單位招待，安排了27人旅遊團，以每人1萬6千元的低價參加7天6夜行程，期間有台辦人員在餐會時要求團員支持特定政黨或總統候選人，台北地檢署懷疑全案涉及違反《反滲透法》、《總統選罷法》，27日搜索約談18人後，28日凌晨將宋國倩、收受3萬人民幣好處的前台灣省總聯誼會秘書長李台泰聲押禁見。

台北市安徽省同鄉會大剌剌地在臉書社團中，貼出多張團員在10月29日到11月5日，到安徽多處古蹟名勝旅遊的照片，其中包含看來十分正式的「文學藝術研討交流活動」，不過檢調獲報，這趟7天6夜的行程，每名參與者只需花費1萬6千元，其餘落地後的食宿、交通全由陸方資助招待。

▲專案小組懷疑安徽省同鄉會接受陸資招待低價旅遊，涉違反《反滲透法》。（圖／翻攝同鄉會臉書）

專案小組調查懷疑，這是由中共安徽省台辦、統戰部委託主導的返鄉行程，目的是要介入干擾台灣2024年總統大選，並在行程中要求27名團員支持特定政黨與總統候選人，全案初步蒐證後，27日由檢察官指揮調查局台北市調處、台北市大同分局兵分8路搜索，約談18人到案，訊後台北市安徽同鄉會理事長宋國倩、前台灣省安徽同鄉會秘書長李安泰遭聲押禁見，另名葉姓同鄉會顧問獲5萬元交保，其餘人請回。