ET民調／賴蕭配36.6％保持領先　與侯康配差距縮減至2.8個百分點

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選倒數15天，《ETtoday民調雲》29日發布最新民調顯示，民進黨「賴蕭配」以36.6％保持領先，國民黨「侯康配」33.8％緊追在後，民眾黨「柯盈配」22.2％暫居第三。相較上次的民調數據，賴蕭配與侯康配差距拉近，從領先3.3個百分點縮減至2.8個百分點。

根據《ETtoday民調雲》調查顯示，相較上次調查，賴蕭配支持度略幅下滑1.5個百分點至36.6％，侯康配也掉了1個百分點到33.8％，而柯盈配則突破兩成支持度，增加3個百分點至22.2％。此外，第一名的賴蕭配與第二的侯康配差距從3.3個百分點縮小至2.8個百分點。

▲ET最新民調，點圖可放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

進一步交叉分析顯示，賴蕭配在中部地區（37.0%）、南部地區（40.9%）及東部離島地區（38.0%）皆領先其他兩組候選人，在40至49歲族群也以40.5%領先；侯康配則在北部地區（38.4%）以及50至59歲（51.2%）、60歲及以上（50.6%）族群具領先優勢；柯盈配在20至29歲（48.8%）、30至39歲（42.2%）年輕族群中保持領先。

值得關注的是，相較上次調查，賴蕭配在50至59歲族群流失13.9個百分點，但在政黨傾向方面，傾向時代力量的選民支持度增加16.7個百分點；侯康配在東部離島地區的支持度掉了12.5個百分點，但在50至59歲族群增加了9.1個百分點；柯盈配則在東部離島地區增加7.5個百分點。

▲ET最新民調，點圖可放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

在看好度方面，有45.3%民眾看好賴蕭配會當選2024總統與副總統，29.4%看好侯康配當選，15.6%看好柯盈配，另有9.7%表示不知道／沒意見。

▲ET最新民調，點圖可放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

但若投票當天，民眾發現賴蕭配與侯康配當選機率都很高，則賴蕭配支持度轉為38.1%（較原支持度，增加1.5個百分點）、侯康配轉為36.1%（增加2.3個百分點）、柯盈配掉至19.0%（減少3.2個百分點），前兩名賴蕭配與侯康配的支持度差距縮減為2個百分點。

▲ET最新民調，點圖可放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

此次民調為《ETtoday民調雲》於12月27日至28日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過《ETtoday 民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿 20 歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層，回收有效樣本數1,740份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.35%。經費來源是《ETtoday新聞雲》。