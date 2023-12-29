　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／賴蕭配36.6％保持領先　與侯康配差距縮減至2.8個百分點

▲▼賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選倒數15天，《ETtoday民調雲》29日發布最新民調顯示，民進黨「賴蕭配」以36.6％保持領先，國民黨「侯康配」33.8％緊追在後，民眾黨「柯盈配」22.2％暫居第三。相較上次的民調數據，賴蕭配與侯康配差距拉近，從領先3.3個百分點縮減至2.8個百分點。

根據《ETtoday民調雲》調查顯示，相較上次調查，賴蕭配支持度略幅下滑1.5個百分點至36.6％，侯康配也掉了1個百分點到33.8％，而柯盈配則突破兩成支持度，增加3個百分點至22.2％。此外，第一名的賴蕭配與第二的侯康配差距從3.3個百分點縮小至2.8個百分點。

▲▼ET最新民調，點圖可放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲ET最新民調，點圖可放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

進一步交叉分析顯示，賴蕭配在中部地區（37.0%）、南部地區（40.9%）及東部離島地區（38.0%）皆領先其他兩組候選人，在40至49歲族群也以40.5%領先；侯康配則在北部地區（38.4%）以及50至59歲（51.2%）、60歲及以上（50.6%）族群具領先優勢；柯盈配在20至29歲（48.8%）、30至39歲（42.2%）年輕族群中保持領先。

值得關注的是，相較上次調查，賴蕭配在50至59歲族群流失13.9個百分點，但在政黨傾向方面，傾向時代力量的選民支持度增加16.7個百分點；侯康配在東部離島地區的支持度掉了12.5個百分點，但在50至59歲族群增加了9.1個百分點；柯盈配則在東部離島地區增加7.5個百分點。

▲▼ET最新民調，點圖可放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲ET最新民調，點圖可放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

在看好度方面，有45.3%民眾看好賴蕭配會當選2024總統與副總統，29.4%看好侯康配當選，15.6%看好柯盈配，另有9.7%表示不知道／沒意見。

▲▼ET最新民調，點圖可放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲ET最新民調，點圖可放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

但若投票當天，民眾發現賴蕭配與侯康配當選機率都很高，則賴蕭配支持度轉為38.1%（較原支持度，增加1.5個百分點）、侯康配轉為36.1%（增加2.3個百分點）、柯盈配掉至19.0%（減少3.2個百分點），前兩名賴蕭配與侯康配的支持度差距縮減為2個百分點。

▲▼ET最新民調，點圖可放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲ET最新民調，點圖可放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

此次民調為《ETtoday民調雲》於12月27日至28日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過《ETtoday 民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿 20 歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層，回收有效樣本數1,740份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.35%。經費來源是《ETtoday新聞雲》。

ET快訊
總統誰當選？宋楚瑜這樣說　自曝扁曾找組聯合內閣：2原因拒絕
快訊／國一「台南系統」2小客追撞　回堵5公里
快訊／長榮海運年終揭曉　平均領到4個月
博恩給5萬小費！外送員「以為被整」拒絕　哽咽吐背後隱情
割喉案第4天…校外「警察、89聚集」　學生怒：做錯事的不是我
ET民調／賴蕭配36.6％保持領先　與侯康配差距縮減至2.8
割頸案呱吉一句「不如打給天道盟」　小商人真出手：最好背景夠硬
今起連三波冷空氣！　跨年最冷下探12℃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

倒數15天！民進黨今首催返鄉投票　學霸立委發「all pass糖」

ET民調／賴蕭配36.6％保持領先　與侯康配差距縮減至2.8個百分點

侯友宜「從不露臉妻子」　1條件不排除站台輔選

總統誰當選？宋楚瑜這樣說　自曝扁曾找組聯合內閣：2原因拒絕

楊志良站台喊「回家愛愛」　張斯綱道歉：極度討厭沙文主義

對手遭揶揄快生小孩　許淑華拋凍卵補助政策：不要情勒年輕女性

網傳「賴清德84號違建是礦商辦公室」　事實查核中心：錯誤訊息

快訊／事實查核中心：賴清德老家1970年代就存在　非空地新蓋建物

施明德病情惡化！　侯友宜為「民主運動巨人」集氣：盼度過難關

遭楊志良批50歲不能生！吳思瑤反嗆：選舉不是在比子宮使用率

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

29歲分隊長救4人殉職！父心碎癱坐醫院嚎啕大哭

拜拜禁忌「別用右手插香」　來廟宇須知的3件事情

山本由伸「12年百億」入道奇　抉擇原因之一是大谷翔平

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

私立國中畢旅4萬7遭狂轟　前導遊：機票+環球就2萬

倒數15天！民進黨今首催返鄉投票　學霸立委發「all pass糖」

ET民調／賴蕭配36.6％保持領先　與侯康配差距縮減至2.8個百分點

侯友宜「從不露臉妻子」　1條件不排除站台輔選

總統誰當選？宋楚瑜這樣說　自曝扁曾找組聯合內閣：2原因拒絕

楊志良站台喊「回家愛愛」　張斯綱道歉：極度討厭沙文主義

對手遭揶揄快生小孩　許淑華拋凍卵補助政策：不要情勒年輕女性

網傳「賴清德84號違建是礦商辦公室」　事實查核中心：錯誤訊息

快訊／事實查核中心：賴清德老家1970年代就存在　非空地新蓋建物

施明德病情惡化！　侯友宜為「民主運動巨人」集氣：盼度過難關

遭楊志良批50歲不能生！吳思瑤反嗆：選舉不是在比子宮使用率

財金教授「每年初」只做一件事　簡單投資穩賺6%

快訊／國一「台南系統」2小客追撞　回堵5公里

長榮海運年終揭曉　平均領到4個月

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

以色列戰車深入加薩中部　過去1天「210名巴勒斯坦人」死於空襲

少年犯「連換名字、地點都不用」　前主播蕭彤雯痛曝媒體圈現實面

聯亞生技負責人傳跳票　金額破千萬

日經：普丁告訴習近平「俄烏打5年」　恐影響統一台灣計畫

BDI本月收在高點　聖誕節後期貨續漲、明年相當看好　

倒數15天！民進黨今首催返鄉投票　學霸立委發「all pass糖」

喝醉打翻碗盤波及留學生　5男餐廳鬥毆椅子滿天飛！

政治熱門新聞

楊志良嗆吳思瑤快50沒生「絕子絕孫」　要同台的徐巧芯「快回家愛愛」

施明德病情惡化！　侯友宜為「民主運動巨人」集氣：盼度過難關

事實查核中心：賴清德老家非空地新蓋建物

楊志良站台喊「回家愛愛」　張斯綱深夜道歉

ET民調／賴蕭配36.6％保持領先　與侯康配差距縮減至2.8個百分點

2024總統誰當選？　宋楚瑜這樣說

賴84號違建是辦公室？　事實查核中心：錯誤

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

許淑華拋凍卵補助政策：讓女性追夢無後顧之憂

吳思瑤嗆：選舉不是比子宮使用率

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

賴競總：侯吸台灣人的血

侯友宜還原探視國三男狀況　受害者父親：那個小孩為何如此兇殘？

要賴清德別再抹紅　侯友宜：我是沒在大陸做生意且不貪污的台灣囡仔

更多熱門

相關新聞

侯友宜「從不露臉妻子」　1條件不排除站台輔選

侯友宜「從不露臉妻子」　1條件不排除站台輔選

國民黨總統候選人侯友宜，其妻子名下「凱旋苑」被對手陣營不斷攻擊，侯友宜透露，從不露臉的妻子最後有可能會替他站台，如果這次選舉大家不回歸正題的話。

賴84號違建是辦公室？　事實查核中心：錯誤

賴84號違建是辦公室？　事實查核中心：錯誤

事實查核中心：賴清德老家非空地新蓋建物

事實查核中心：賴清德老家非空地新蓋建物

施明德病情惡化！　侯友宜為「民主運動巨人」集氣：盼度過難關

施明德病情惡化！　侯友宜為「民主運動巨人」集氣：盼度過難關

批民進黨未保障勞工　侯友宜拋7政見：我不會叫別人去做功德

批民進黨未保障勞工　侯友宜拋7政見：我不會叫別人去做功德

關鍵字：

2024總統2024賴清德2024侯友宜2024柯文哲民調

讀者迴響

熱門新聞

彭政閔卸任總教練　兄弟接任人選

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

恭喜！黃宣登記結婚：我們會好好珍惜

即／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲

不爽被講勿停公車停靠區　男開賓士撞學生

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

威力彩貳獎爽中2.44億　彩券行曝光

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

LINE「2024跨年貼圖」來了！可愛4款免費下載

小商人槓新北地院　要租廣告車曝「乾哥」照

新北2女國中生撂人互毆　警帶回14人

他求婚跪了60秒　女友求他快起來

29歲分隊長殉職！父癱坐嚎啕大哭　弟同為消防心碎

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

更多

最夯影音

更多
史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD
張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面