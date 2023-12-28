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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文談新北國中生割頸命案　下週召六都開會：強化社會安全網

▲▼總統蔡英文接見「第22屆國家建築金質獎」及「第17屆國家品牌玉山獎」得獎代表，東森新媒體總裁王令麟也入府與總統會面。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

針對新北市近期發生國中生割頸喪命的校園安全事件，總統蔡英文28日晚間表示，相信社會都同感痛心，她向逝去的學生與他的家屬，致上最深的哀悼及慰問。此外，她也指出，行政院長陳建仁已指示教育部協助新北市教育局，加速專業人員投入，提供師生心理輔導；另外，下週相關單位也將邀集六都地方政府召開會議。

蔡英文表示，目前行政院長陳建仁已經指示教育部協助新北市教育局，加速相關專業人員投入，提供師生心理輔導上的協助，來安定大家的情緒，儘速恢復正常生活。

蔡英文說，下週相關單位也會邀集六都地方政府召開會議，針對少年法庭責付少年回到社區之後的輔導銜接與分工、校園安全和學生心理輔導機制，以及強化校園高關懷對象的輔導與管教措施等重要面向，參考各縣市的執行經驗，透過少年法庭、少年輔導委員會、社會福利體系、學生輔導諮商中心、老師、家長、專家學者，還有民間團體共同合作，來找尋更好的方法。

蔡英文指出，政府一直努力在建構更完善的社會安全網，將過往「以個人為中心」的服務做法，改為「以家庭為中心、以社區為基礎」的服務思維，加強橫向聯繫、中央與地方縱向合作、政府與民間部門公私協力、廣布服務據點、增補社工人力。

她強調，這幾年來，已經設置156處社會福利服務中心、11處兒少保護區域醫療整合中心，並且充實9,821名社會工作及相關專業人力。但是，加強社會安全網是必須不斷努力的工作，有不足之處，中央會和地方一起努力，並廣納各界意見，讓這張網更安全綿密，讓家長們都能夠更安心，讓孩子們都能在更安全環境中學習及成長。

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