小商人怒槓新北地院　要租廣告車曝「割喉少年照」：要罰都來

▲國中生割喉案震驚社會。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市國三生遭同學以彈簧刀攻擊致死，掀起PTT與Dcard網友憤怒肉搜兇手。新北地方法院稍早警告，應即刻下架涉案少年的記事、照片等資料，消息曝光後，再度引爆大眾不滿。網紅小商人也火速在臉書表態，打算製作圖片放在廣告車，公布犯罪者，怒喊「來罰，我就來感謝官方認證加害者」。

今（28）日新北地院聲明稿一出，網紅小商人便在臉書憤怒寫下，「加害者都敢嗆各位擊敗了，如果我把截圖跟照片放在廣告車上，來罰，我就來感謝官方認證加害者」。

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隔了約兩小時，他又發文，已經通知廣告車司機要跑車，他則是蒐集照片和資料，「再次徵求製圖高手，讓我有東西可以放在廣告車上。我做事只求爽度，錢沒差，要罰都來。」還在留言處直呼，「研究了一下，只罰錢，那就沒事了，開搞。」

新北地院發布新聞指出，任何人不得於媒體、資訊或以其他公示方式揭示有關少年保護事件或少年刑事案件的記事或照片，使閱者由該項資料足以知悉其人為該保護事件受調查、審理的少年或該刑事案件的少年；違反前項規定者，由主管機關依法予以處分，少年事件處理法第83條定有明文。

新北地院強調，本院少年法庭受理旨揭案件，對於被害人家屬所受哀痛、國人對此不幸事件的不捨及憤慨，感同身受。然而，近日於Dcard、PTT等社群媒體，發現有不明人士肉搜並登載涉案少年的記事、照片等資料，顯已違反上開規定，上開社群媒體應即刻下架上開資料，並請民眾勿再轉傳，以免觸法，並籲請資通主管機關正視此一問題，以符法治。