元旦連假開心遊花蓮！　警最新疏運管制措施出爐

▲花蓮警方將於跨年演唱會活動當天於相關路段配合交通管制及疏導。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

元旦連續假期自12月30日至113年1月1日共計3天，據交通部公路局預估，12月29日（星期五）至30日（星期六）以南下進入花蓮縣境車流最多，每日平均車流量在1萬1,000輛次；12月31日（星期日）至113年1月1日（星期一）以北上離轄車流最多，每日平均車流量在1萬2,500輛次。

公路局預估針台9線蘇花路廊車多壅塞時段，南下為12月30日6至14時，北上為12月31日13至19時、113年1月1日11至20時；易壅塞路段主要為蘇澳至東澳段、東澳至南澳段、南澳至和平段及和中至崇德段。

公路局為增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間），呼籲鄉親利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸工具，以縮短旅行時間。

花蓮縣警察局表示本次連續假期花蓮縣將辦理2場指標性活動，第1場為「2023-2024花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會活動，活動時間為12月31日19時至113年1月1日0時30分，警方將配合交通管制公告於當日18時至翌日1時進行交通管制，路段主要有花蓮市中山路（中華路至海濱街）、重慶路（中山路至自由街）、軒轅路（復興街至中山路）、福町路（中華路至重慶路）、花崗街（五權街至中山路）、博愛街（廣東街至重慶路）、光復街（廣東街至重慶路）。

另1場為「2024花蓮頻率大縱走-七星潭海景線」元旦健走活動（活動時間為113年1月1日午8時30分至11時30分），路線自七星潭賞星廣場出發，往南沿自行車道健走，至慕名餐廳右轉後，經七星柴魚博物館沿無障礙步道返回賞星廣場，活動期間8時至10時30分間將封閉七星街南、北橋下入口（僅開放當地居民進入）以及臨潭橋大排前及全家便利商店前往七星街方向（全面禁止進入）。鄉親如有意自行開車前往可在當日8時前停放於縣政府規劃之「七星潭自行車出租站旁空地」（第1停車場）及「花蓮縣防災教育館兩側停車場」(第2停車場)，或搭乘當日7至12時規劃之接駁車（花蓮縣防災教育館兩側停車場至七星潭賞星廣場）前往，警察局也會在活動會場、活動路線所經道路及車輛接駁處安排警力疏導。

局長呂世明表示，花蓮是觀光大縣，除了節慶活動以外，省道台8線、台9線、台11線及台14甲線、台30線等沿線陸續都有新的指標性遊憩景點出現，除了可以利用本次連假一探究竟外，另省公路沿途風景美不勝收，亦是許多遊客指定前往首選，提醒在旅遊行程中，請遵守行車速限及交通安全規則，快樂出門、平安回家。

