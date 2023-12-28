　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／三度交鋒！政見發表會最終場　賴清德、侯友宜、柯文哲到場

▲▼總統政見發表會最終場，賴清德抵達會場。（圖／記者李毓康攝）

▲總統政見發表會最終場，賴清德抵達會場。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者杜冠霖／台北報導

距離2024總統大選倒數16天，28日第三場總統政見發表會於晚間7時由《台視》轉播；國民黨總統候選人侯友宜5點44分率先抵達現場，民眾黨候選人柯文哲5點45分隨後抵達，民進黨候選人賴清德5點52分最後登場，三人對媒體詢問並未多做回應，僅簡單和媒體致意後便進場準備最後一次公辦政見發表會。

今年中選會規劃舉辦3場總統政見發表會、1場副總統政見發表會，而2場總統、1場副總統政見發表都於日前落幕，緊接最後一場的總統政見發表會，28日晚間7時在《台視》登場，流程共計100分鐘，共分成3輪，每輪每人10分鐘；另外，30日與2024年1月1日也將舉辦總統、副總統辯論會。

侯友宜5點44分率先抵達會場，身著黑色西裝、繫水藍色領帶並別著一個中華民國國旗胸章，對於媒體詢問準備狀況、五月天傳出被中國施壓以及割喉案表態一事並未回應。

柯文哲5點45分隨後抵達，身著深灰色西裝、鐵灰色領帶，別有中華民國國旗及KP胸章，媒體追問如何看待五月天傳出被中國施壓、心情如何，柯僅簡單致意後便進場，並未多做回應。

賴清德5點52分最後到場，身著深藍色西裝、深藍色花紋領帶，媒體同樣追問如何看待五月天傳出被中國施壓、是否擔心周子瑜事件重演、心情如何等，賴也未做回應，僅微笑和媒體揮手致意後便進入會場。

▲▼總統政見發表會最終場，柯文哲抵達會場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼總統政見發表會最終場，侯友宜抵達會場。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
快訊／國三生遭割喉亡　廢死聯盟發聲了
謝忻陷醜聞4年　「4收入全斷」揹房貸慘況曝
台灣首富妻被坑5千萬　名媛騙徒重判10年還須全吐還
五月天疑遭施壓　國台辦回應了
分隊長救火殉職！弟「手捧牌位」一臉哀戚進靈堂
北捷「這1站」最冷門！一天僅4537人次進出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

外媒稱五月天遭陸施壓　陸委會查證中：相信五月天必不致附和中共

快訊／高嘉瑜稱侯友宜「施壓國稅局」　侯辦要求24小時道歉否則提告

五月天傳被施壓選前「挺一中」　時力批爛招：不如回頭顧失業年輕人

扮母雞拉選情！陳其邁「跨出高雄」輔選立委　喊：雲林以南不能掉

中國大陸施壓五月天政治表態？　柯文哲：若此事屬實將強烈譴責

割喉案震驚校園！新北市府「加強青年輔導網絡」　29日召開專家會議

快訊／三度交鋒！政見發表會最終場　賴清德、侯友宜、柯文哲到場

濁水溪揚塵次數減少9成　陳建仁：未來3年再投入8.67億續推

快訊／林飛帆今提告王鴻薇誹謗罪　「以造謠抹黑博取鎂光燈」

蔡英文談新北國中生割頸命案　下週召六都開會：強化社會安全網

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

用「寶寶手語」與小孩溝通　她教學手靠下巴→等一下

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

外媒稱五月天遭陸施壓　陸委會查證中：相信五月天必不致附和中共

快訊／高嘉瑜稱侯友宜「施壓國稅局」　侯辦要求24小時道歉否則提告

五月天傳被施壓選前「挺一中」　時力批爛招：不如回頭顧失業年輕人

扮母雞拉選情！陳其邁「跨出高雄」輔選立委　喊：雲林以南不能掉

中國大陸施壓五月天政治表態？　柯文哲：若此事屬實將強烈譴責

割喉案震驚校園！新北市府「加強青年輔導網絡」　29日召開專家會議

快訊／三度交鋒！政見發表會最終場　賴清德、侯友宜、柯文哲到場

濁水溪揚塵次數減少9成　陳建仁：未來3年再投入8.67億續推

快訊／林飛帆今提告王鴻薇誹謗罪　「以造謠抹黑博取鎂光燈」

蔡英文談新北國中生割頸命案　下週召六都開會：強化社會安全網

55688推「跨年應援車隊」　金讚汽車保修提供多項優惠

證交所公布六檔注意股　芯鼎當沖佔比過高上榜

外媒稱五月天遭陸施壓　陸委會查證中：相信五月天必不致附和中共

玖鼎電力明年Q1上市　台電大單助攻估2025產能翻倍

快訊／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲：以暴不能止暴

台北車展／TOYOTA氫氣巴士＆Hino電動貨車亮相　露營車2月上市

金鐘獎主持舒夢蘭下水瘦一圈！　撞見「大翅鯨求偶起衝突」珍貴畫面曝光

痛失丈夫李善均…　田慧振新作《Cross》宣布延期上映

幫煮午餐！公公誇好吃...婆婆竟「狠賞她1巴掌」　結局逆轉超驚人

台中人氣韓式豆腐鍋明年1／15插旗高雄　開幕這8天鍋類買一送一

身體太香？女遇大膽蝴蝶　遊走胸口還上臉親密接觸

政治熱門新聞

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

快訊／遭淡江大學撤銷碩士學位　何博文：遺憾但尊重母校裁決

快訊／敬告大陸不能施壓五月天　趙少康：創作自由無關兩岸主權之爭

新北國三生遭割頸亡　侯友宜：重大犯罪年齡、管束、刑責重新檢視

快訊／三度交鋒！政見發表會最終場　賴清德、侯友宜、柯文哲到場

連戰發公開信籲投侯康！　喊話「政黨輪替」：集中選票支持可當選的人

國三生遭刺殺！立委3點喊話中央地方檢討

94歲老礦工談賴清德老家　許淑華曝：很多世居老人家煩惱未來沒房住

美麗島民調／賴蕭配支持度回穩40％　與侯康配拉開11.1個百分點

蔡英文談新北國中生割頸命案　下週召六都開會：強化社會安全網

ET民調／中二立委藍綠膠著僅差3.3%　43.2%肯定林靜儀20個月拼9億建設

高志明親接待趙少康　黃揚明揭內幕

趙少康：當選後一定辦「三大案」　馬上解密

更多熱門

相關新聞

向殉職勇消游尚樺致崇高敬意　侯友宜：未來挹注資源落實消防改革

向殉職勇消游尚樺致崇高敬意　侯友宜：未來挹注資源落實消防改革

新竹縣湖口鄉安宅四街一處移工宿舍今（28日）清晨發生大火，竹縣消防局新工分隊分隊長游尚樺救出4名外籍移工卻不幸因公殉職。對此，國民黨總統候選人侯友宜表示，游尚樺過去曾在新北市服務，認真負責，他要對游的奮不顧身、捨己為人的行誼，致上最崇高敬意。侯友宜也說，他承諾，未來將挹注更多資源，並透過強制性的法令，具體落實消防改革，守護消防弟兄的安全。

傳五月天遭陸施壓！　國民黨：「嚴正抗議」政治干預藝術

傳五月天遭陸施壓！　國民黨：「嚴正抗議」政治干預藝術

五月天傳遭施壓支持一中　柯辦：無益兩岸交流「離台灣人民越來越遠」

五月天傳遭施壓支持一中　柯辦：無益兩岸交流「離台灣人民越來越遠」

賴競總批藍混淆　「海霸王有年漲租金？」

賴競總批藍混淆　「海霸王有年漲租金？」

綠控侯友宜「計畫性購地」　侯辦發2聲明嗆：憑空想像肆意抹黑

綠控侯友宜「計畫性購地」　侯辦發2聲明嗆：憑空想像肆意抹黑

關鍵字：

2024總統2024侯友宜2024賴清德2024柯文哲國民黨民眾黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

29歲分隊長殉職！父癱坐嚎啕大哭　弟同為消防心碎

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

勇消游尚樺殉職　同仁悲喊：辛苦了，任務結束

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

用「寶寶手語」與小孩溝通　她教學手靠下巴→等一下

用「寶寶手語」與小孩溝通　她教學手靠下巴→等一下

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面