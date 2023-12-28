快訊／三度交鋒！政見發表會最終場　賴清德、侯友宜、柯文哲到場

▲總統政見發表會最終場，賴清德抵達會場。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

距離2024總統大選倒數16天，28日第三場總統政見發表會於晚間7時由《台視》轉播；國民黨總統候選人侯友宜5點44分率先抵達現場，民眾黨候選人柯文哲5點45分隨後抵達，民進黨候選人賴清德5點52分最後登場，三人對媒體詢問並未多做回應，僅簡單和媒體致意後便進場準備最後一次公辦政見發表會。

今年中選會規劃舉辦3場總統政見發表會、1場副總統政見發表會，而2場總統、1場副總統政見發表都於日前落幕，緊接最後一場的總統政見發表會，28日晚間7時在《台視》登場，流程共計100分鐘，共分成3輪，每輪每人10分鐘；另外，30日與2024年1月1日也將舉辦總統、副總統辯論會。

侯友宜5點44分率先抵達會場，身著黑色西裝、繫水藍色領帶並別著一個中華民國國旗胸章，對於媒體詢問準備狀況、五月天傳出被中國施壓以及割喉案表態一事並未回應。

柯文哲5點45分隨後抵達，身著深灰色西裝、鐵灰色領帶，別有中華民國國旗及KP胸章，媒體追問如何看待五月天傳出被中國施壓、心情如何，柯僅簡單致意後便進場，並未多做回應。

賴清德5點52分最後到場，身著深藍色西裝、深藍色花紋領帶，媒體同樣追問如何看待五月天傳出被中國施壓、是否擔心周子瑜事件重演、心情如何等，賴也未做回應，僅微笑和媒體揮手致意後便進入會場。