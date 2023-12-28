　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

五月天傳遭施壓支持一中　柯辦：無益兩岸交流「離台灣人民越來越遠」

▲▼柯文哲競選辦公室發言人戴于文。（圖／記者宋良義攝）

▲柯文哲競選辦公室發言人戴于文。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

《路透社》報導引述中國大陸官方文件指，大陸廣電局要求五月天公開表態，支持台灣是中國大陸一部分的說法，並加入中國大陸的「統戰宣傳」、左右年輕族群投票意向。對此，柯文哲競選辦公室發言人戴于文說，兩岸互動應該秉持相互尊重，台灣人民自由民主的生活方式不容許被改變。

戴于文強調，音樂是自由意志的展現，五月天更是世界知名樂團，今天很遺憾聽到中國政府施壓五月天。戴于文重申，政治不該介入文化，打壓自由的空間，因此，譴責中國政府試圖干預台灣的選舉，此舉將無益兩岸交流，只會離台灣人民越來越遠。

據《路透社》報導，隨著北京為了維護其主權主張而加大政治壓力，台灣藝人在大陸市場面臨的挑戰越來越大，但五月天卻是在中國發展得最成功的台灣藝人之一。今年11月，五月天在上海開唱後，遭2名中國網紅指控假唱，而中國當局隨後也為了向五月天施壓，宣布對此事展開調查。

《路透社》28日引述該社看到的官方文件指出，中國廣電局要求五月天公開表態，支持台灣是中國一部分的說法，並加入中國的「統戰宣傳」。一位要求匿名的知情人士表示，中國當局還要求五月天提供「政治服務」，「否則他們將付出代價」，但五月天據悉已拒絕此一要求。

2名知情官員引述台灣蒐集到的情報指出，對五月天施壓的「跨部門行動」是由中國中宣部所領導，而且其規模也是「前所未有」的；其目的是在台灣明年1月13日舉行總統和立委選舉前左右選票，「五月天在年輕人間的影響力重大，中國當局認為這樣做可以影響台灣年輕人的選票」。

截至目前為止，中國中宣部、廣電局、國台辦，以及五月天所屬的相信音樂暫時還未對相關消息做出回應，但相信音樂已否認五月天在中國巡演期間假唱的指控。

ET快訊
快訊／國三生遭割喉亡　廢死聯盟發聲了
謝忻陷醜聞4年　「4收入全斷」揹房貸慘況曝
台灣首富妻被坑5千萬　名媛騙徒重判10年還須全吐還
五月天疑遭施壓　國台辦回應了
分隊長救火殉職！弟「手捧牌位」一臉哀戚進靈堂
北捷「這1站」最冷門！一天僅4537人次進出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

外媒稱五月天遭陸施壓　陸委會查證中：相信五月天必不致附和中共

快訊／高嘉瑜稱侯友宜「施壓國稅局」　侯辦要求24小時道歉否則提告

五月天傳被施壓選前「挺一中」　時力批爛招：不如回頭顧失業年輕人

扮母雞拉選情！陳其邁「跨出高雄」輔選立委　喊：雲林以南不能掉

中國大陸施壓五月天政治表態？　柯文哲：若此事屬實將強烈譴責

割喉案震驚校園！新北市府「加強青年輔導網絡」　29日召開專家會議

快訊／三度交鋒！政見發表會最終場　賴清德、侯友宜、柯文哲到場

濁水溪揚塵次數減少9成　陳建仁：未來3年再投入8.67億續推

快訊／林飛帆今提告王鴻薇誹謗罪　「以造謠抹黑博取鎂光燈」

蔡英文談新北國中生割頸命案　下週召六都開會：強化社會安全網

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

用「寶寶手語」與小孩溝通　她教學手靠下巴→等一下

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

外媒稱五月天遭陸施壓　陸委會查證中：相信五月天必不致附和中共

快訊／高嘉瑜稱侯友宜「施壓國稅局」　侯辦要求24小時道歉否則提告

五月天傳被施壓選前「挺一中」　時力批爛招：不如回頭顧失業年輕人

扮母雞拉選情！陳其邁「跨出高雄」輔選立委　喊：雲林以南不能掉

中國大陸施壓五月天政治表態？　柯文哲：若此事屬實將強烈譴責

割喉案震驚校園！新北市府「加強青年輔導網絡」　29日召開專家會議

快訊／三度交鋒！政見發表會最終場　賴清德、侯友宜、柯文哲到場

濁水溪揚塵次數減少9成　陳建仁：未來3年再投入8.67億續推

快訊／林飛帆今提告王鴻薇誹謗罪　「以造謠抹黑博取鎂光燈」

蔡英文談新北國中生割頸命案　下週召六都開會：強化社會安全網

55688推「跨年應援車隊」　金讚汽車保修提供多項優惠

證交所公布六檔注意股　芯鼎當沖佔比過高上榜

外媒稱五月天遭陸施壓　陸委會查證中：相信五月天必不致附和中共

玖鼎電力明年Q1上市　台電大單助攻估2025產能翻倍

快訊／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲：以暴不能止暴

台北車展／TOYOTA氫氣巴士＆Hino電動貨車亮相　露營車2月上市

金鐘獎主持舒夢蘭下水瘦一圈！　撞見「大翅鯨求偶起衝突」珍貴畫面曝光

痛失丈夫李善均…　田慧振新作《Cross》宣布延期上映

幫煮午餐！公公誇好吃...婆婆竟「狠賞她1巴掌」　結局逆轉超驚人

台中人氣韓式豆腐鍋明年1／15插旗高雄　開幕這8天鍋類買一送一

北市知名宵夜餐廳大亂鬥！2醉男大戰3留學生　互毆砸椅子畫面曝

政治熱門新聞

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

快訊／遭淡江大學撤銷碩士學位　何博文：遺憾但尊重母校裁決

快訊／敬告大陸不能施壓五月天　趙少康：創作自由無關兩岸主權之爭

新北國三生遭割頸亡　侯友宜：重大犯罪年齡、管束、刑責重新檢視

快訊／三度交鋒！政見發表會最終場　賴清德、侯友宜、柯文哲到場

連戰發公開信籲投侯康！　喊話「政黨輪替」：集中選票支持可當選的人

國三生遭刺殺！立委3點喊話中央地方檢討

94歲老礦工談賴清德老家　許淑華曝：很多世居老人家煩惱未來沒房住

美麗島民調／賴蕭配支持度回穩40％　與侯康配拉開11.1個百分點

蔡英文談新北國中生割頸命案　下週召六都開會：強化社會安全網

ET民調／中二立委藍綠膠著僅差3.3%　43.2%肯定林靜儀20個月拼9億建設

高志明親接待趙少康　黃揚明揭內幕

趙少康：當選後一定辦「三大案」　馬上解密

更多熱門

相關新聞

前柯市府機要控黃珊珊收建商政治獻金　否決社子島開發替代方案

前柯市府機要控黃珊珊收建商政治獻金　否決社子島開發替代方案

時代力量今（28日）召開記者會，前柯文哲市府機要、現時力不分區提名人王寶萱及社子島自救會發言人李華萍回顧社子島事件時指出，柯文哲首肯的社子島開發替代方案，卻在民團拜會北市府時，被副市長彭振聲拍桌痛罵「什麼資格找我們來這裡」，財團建商捐給黃珊珊383萬政治獻金，壓過居民心心念念的替代方案。

傳五月天遭陸施壓政治表態　侯辦：若屬實「強烈譴責」

傳五月天遭陸施壓政治表態　侯辦：若屬實「強烈譴責」

中選會提醒：明年1月3日起不得發布民調　違者最重罰200萬

中選會提醒：明年1月3日起不得發布民調　違者最重罰200萬

傳五月天遭施壓選前「挺一中」　基進批陸吃相難看：周子瑜翻版

傳五月天遭施壓選前「挺一中」　基進批陸吃相難看：周子瑜翻版

快訊／敬告大陸不能施壓五月天　趙少康：創作自由無關兩岸主權之爭

快訊／敬告大陸不能施壓五月天　趙少康：創作自由無關兩岸主權之爭

關鍵字：

2024柯文哲柯P民眾黨五月天

讀者迴響

熱門新聞

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

29歲分隊長殉職！父癱坐嚎啕大哭　弟同為消防心碎

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

勇消游尚樺殉職　同仁悲喊：辛苦了，任務結束

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

用「寶寶手語」與小孩溝通　她教學手靠下巴→等一下

用「寶寶手語」與小孩溝通　她教學手靠下巴→等一下

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面