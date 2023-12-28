五月天傳遭施壓支持一中　柯辦：無益兩岸交流「離台灣人民越來越遠」

▲柯文哲競選辦公室發言人戴于文。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

《路透社》報導引述中國大陸官方文件指，大陸廣電局要求五月天公開表態，支持台灣是中國大陸一部分的說法，並加入中國大陸的「統戰宣傳」、左右年輕族群投票意向。對此，柯文哲競選辦公室發言人戴于文說，兩岸互動應該秉持相互尊重，台灣人民自由民主的生活方式不容許被改變。

戴于文強調，音樂是自由意志的展現，五月天更是世界知名樂團，今天很遺憾聽到中國政府施壓五月天。戴于文重申，政治不該介入文化，打壓自由的空間，因此，譴責中國政府試圖干預台灣的選舉，此舉將無益兩岸交流，只會離台灣人民越來越遠。

據《路透社》報導，隨著北京為了維護其主權主張而加大政治壓力，台灣藝人在大陸市場面臨的挑戰越來越大，但五月天卻是在中國發展得最成功的台灣藝人之一。今年11月，五月天在上海開唱後，遭2名中國網紅指控假唱，而中國當局隨後也為了向五月天施壓，宣布對此事展開調查。

《路透社》28日引述該社看到的官方文件指出，中國廣電局要求五月天公開表態，支持台灣是中國一部分的說法，並加入中國的「統戰宣傳」。一位要求匿名的知情人士表示，中國當局還要求五月天提供「政治服務」，「否則他們將付出代價」，但五月天據悉已拒絕此一要求。

2名知情官員引述台灣蒐集到的情報指出，對五月天施壓的「跨部門行動」是由中國中宣部所領導，而且其規模也是「前所未有」的；其目的是在台灣明年1月13日舉行總統和立委選舉前左右選票，「五月天在年輕人間的影響力重大，中國當局認為這樣做可以影響台灣年輕人的選票」。

截至目前為止，中國中宣部、廣電局、國台辦，以及五月天所屬的相信音樂暫時還未對相關消息做出回應，但相信音樂已否認五月天在中國巡演期間假唱的指控。