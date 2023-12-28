卓榮泰指音檔恐是中共偽造　王鴻薇秀原手機：早料到他會這麼說

▲立委王鴻薇、國民黨新北市議員林國春28日開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（28日）以合庫投信前董座林柏裕錄音檔為證，質疑民進黨總統候選人賴清德競總全國總督導卓榮泰找公股行庫高層，替民進黨候選人喬貸款，但卓則稱該音檔恐是中共加深偽造的片段，是中共介選。對此，王鴻薇秀出錄這段錄音的原始手機，表示她早料到卓榮泰會這麼說，因此也願意把該手機提供給檢調，並強調「我舉證嚴密至此」。

王鴻薇28日開記者會，播放合庫子公司合庫投信前董座林柏裕的錄音檔，顯示卓榮泰多次針對中山、北松山選區，聯繫公股銀行幫忙，包括立委補選時的候選人吳怡農，而原2024立委參選人林飛帆更直接承認合庫已經撥款貸款。王鴻薇說，難道卓榮泰把公股行庫當民進黨候選人提款機？她會請律師向地檢署提告

桌榮泰則發3點聲明表示，第一，王鴻薇對自己指控皆非事實，完全沒有自己的談話與第三方的查證，嚴重缺乏基本驗證查證能力，真不知如何擔任民意代表；第二，據向當事人查證，林飛帆從來沒有申請過任何貸款；第三，近來中國共產黨透過AI科技等技術，加深偽造片段，介入台灣選舉，盼王鴻薇增進辨別調查能力，否則容易成為中共介選的利用棋子，今日傷害年輕人，他日傷害台灣國家安全。

對此，王鴻薇回應，卓榮泰說她揭露的內容，沒有卓的談話與第三方查證，所以不算數，但請問卓，所以中華民國立委開記者會揭露這些吹哨者爆料內容，都要拿著先跟你報告，等你做好回應資料，才可以讓社會大眾知道真相嗎？現在是戒嚴嗎？搞清楚你是賴清德競選總督導，不是台灣言論管制總督導。

王鴻薇表示，相對她拿出的證據，是當事人親口承認「卓榮泰喬貸款」、「林飛帆貸款已撥款」的內容，甚至後面還有提及「灰色地帶」，林柏裕卻以公務員身分，涉嫌接受卓榮泰的指示，不經專業判斷指示為民進黨特定人物的選舉喬經費，還要求「要做灰色地帶的事」來回報，卓榮泰已與林柏裕有共同觸犯《貪污治罪條例》第6條第1項第4款圖利罪的高度可能。

王鴻薇說，她也請律師就證物、證據以及涉及的不法情事，通通具狀向地檢署告發，這絕非卓榮泰一句「林飛帆從來沒有申請過任何貸款」就沒事，卓還有沒有幫其他候選人喬貸款？民進黨到底還用多少國家資源進行介選？

王鴻薇也說，卓榮泰直接指控這是AI變造還說是中國介選，她要請卓面對現實，「我早就料到你會說『中國介選』跟『錄音假造』」，所以她今不但邀請刑事鑑定專業的林國春來說明分析，更重要的是，她把錄這段錄音的原始手機直接拿出來，也願意提供給檢調，「我舉證嚴密至此，如果只能用這種程度回應，除了你心虛，我找不出其他原因」。

▼王鴻薇秀錄製林柏裕音檔的原始手機。（圖／王鴻薇辦公室提供）