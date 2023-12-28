　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰指音檔恐是中共偽造　王鴻薇秀原手機：早料到他會這麼說

▲立委王鴻薇、國民黨新北市議員林國春28日開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委王鴻薇、國民黨新北市議員林國春28日開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（28日）以合庫投信前董座林柏裕錄音檔為證，質疑民進黨總統候選人賴清德競總全國總督導卓榮泰找公股行庫高層，替民進黨候選人喬貸款，但卓則稱該音檔恐是中共加深偽造的片段，是中共介選。對此，王鴻薇秀出錄這段錄音的原始手機，表示她早料到卓榮泰會這麼說，因此也願意把該手機提供給檢調，並強調「我舉證嚴密至此」。

王鴻薇28日開記者會，播放合庫子公司合庫投信前董座林柏裕的錄音檔，顯示卓榮泰多次針對中山、北松山選區，聯繫公股銀行幫忙，包括立委補選時的候選人吳怡農，而原2024立委參選人林飛帆更直接承認合庫已經撥款貸款。王鴻薇說，難道卓榮泰把公股行庫當民進黨候選人提款機？她會請律師向地檢署提告

桌榮泰則發3點聲明表示，第一，王鴻薇對自己指控皆非事實，完全沒有自己的談話與第三方的查證，嚴重缺乏基本驗證查證能力，真不知如何擔任民意代表；第二，據向當事人查證，林飛帆從來沒有申請過任何貸款；第三，近來中國共產黨透過AI科技等技術，加深偽造片段，介入台灣選舉，盼王鴻薇增進辨別調查能力，否則容易成為中共介選的利用棋子，今日傷害年輕人，他日傷害台灣國家安全。

對此，王鴻薇回應，卓榮泰說她揭露的內容，沒有卓的談話與第三方查證，所以不算數，但請問卓，所以中華民國立委開記者會揭露這些吹哨者爆料內容，都要拿著先跟你報告，等你做好回應資料，才可以讓社會大眾知道真相嗎？現在是戒嚴嗎？搞清楚你是賴清德競選總督導，不是台灣言論管制總督導。

王鴻薇表示，相對她拿出的證據，是當事人親口承認「卓榮泰喬貸款」、「林飛帆貸款已撥款」的內容，甚至後面還有提及「灰色地帶」，林柏裕卻以公務員身分，涉嫌接受卓榮泰的指示，不經專業判斷指示為民進黨特定人物的選舉喬經費，還要求「要做灰色地帶的事」來回報，卓榮泰已與林柏裕有共同觸犯《貪污治罪條例》第6條第1項第4款圖利罪的高度可能。

王鴻薇說，她也請律師就證物、證據以及涉及的不法情事，通通具狀向地檢署告發，這絕非卓榮泰一句「林飛帆從來沒有申請過任何貸款」就沒事，卓還有沒有幫其他候選人喬貸款？民進黨到底還用多少國家資源進行介選？

王鴻薇也說，卓榮泰直接指控這是AI變造還說是中國介選，她要請卓面對現實，「我早就料到你會說『中國介選』跟『錄音假造』」，所以她今不但邀請刑事鑑定專業的林國春來說明分析，更重要的是，她把錄這段錄音的原始手機直接拿出來，也願意提供給檢調，「我舉證嚴密至此，如果只能用這種程度回應，除了你心虛，我找不出其他原因」。

▼王鴻薇秀錄製林柏裕音檔的原始手機。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▼王鴻薇秀錄製林柏裕音檔的原始手機。（圖／王鴻薇辦公室提供）

ET快訊
斷指主人找到了！　她以為只是指甲脫落
29歲分隊長殉職！　肺部、呼吸道發現「大量煙粒子」
李善均慘遭逼死！　南韓警方犯下「兩大致命錯誤」
快訊／遭淡江大學撤銷碩士學位！　何博文回應了
快訊／台鋼雄鷹宣布簽下郭永維！　月薪22萬
獨／台南60年「圓環頂菜粽」宣布　元旦起暫停營業
快訊／29歲分隊長救4人殉職！　父癱坐醫院嚎啕大哭
快訊／保羅沃克25歲愛女宣布離婚　2年前馮迪索才陪走紅毯
新北國三生遭刺亡　侯友宜：重大犯罪年齡、管束、刑責重新檢視

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲稱「邦交國歸零沒差」　綠酸：蹭蔡英文路線又愛裝會講五四三

拔樁？趙少康參訪義美高志明親接待　曝兩人為「50年老友」

最後一場政見會！柯文哲將走「溫情路線」談政策　盼民眾出門投票

2024大選倒數　境外勢力介選案爆77例、157人偵辦中

藍黨團轟爐渣案只開2次準備庭就無下文　林為洲：今就是要施壓檢方

快訊／遭淡江大學撤銷碩士學位　何博文：遺憾但尊重母校裁決

割頸案砍人學生曾進出少輔院　教育部：中介機制需做檢討

搭最早班機飛金門助選！趙少康提「金廈大陸橋」：當選會來推動

發出「給民進黨支持者一封信」　柯文哲：若愛綠就讓綠下台

黃國昌抗議監察院護航賴清德　民進黨嗆：轉移柯文哲農地爭議

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

柯文哲稱「邦交國歸零沒差」　綠酸：蹭蔡英文路線又愛裝會講五四三

拔樁？趙少康參訪義美高志明親接待　曝兩人為「50年老友」

最後一場政見會！柯文哲將走「溫情路線」談政策　盼民眾出門投票

2024大選倒數　境外勢力介選案爆77例、157人偵辦中

藍黨團轟爐渣案只開2次準備庭就無下文　林為洲：今就是要施壓檢方

快訊／遭淡江大學撤銷碩士學位　何博文：遺憾但尊重母校裁決

割頸案砍人學生曾進出少輔院　教育部：中介機制需做檢討

搭最早班機飛金門助選！趙少康提「金廈大陸橋」：當選會來推動

發出「給民進黨支持者一封信」　柯文哲：若愛綠就讓綠下台

黃國昌抗議監察院護航賴清德　民進黨嗆：轉移柯文哲農地爭議

台鐵開賣「名片式車票」連停售的也有！12／29起只賣三天

勇消殉職...4獲救移工全落跑　警證實：假裝「買水喝」搞消失

坐牢時懷疑妻子偷吃　吸毒男木關刀、法器殺妻判無期

車禍意外發現肺腺癌！標靶治療控制病情　男因禍得福重返職場

王念好冬盟有心得「日本投手比較好」　明年目標開季一軍　

熱水器放陽台要小心！專家曝做錯這2件事：恐一氧化碳中毒

台東女騎士自摔斷指！看新聞才知道「是我的」：以為只是指甲脫落

甲辰年點燈祈平安　西螺福興宮預留電話接到手軟

柯文哲稱「邦交國歸零沒差」　綠酸：蹭蔡英文路線又愛裝會講五四三

拔樁？趙少康參訪義美高志明親接待　曝兩人為「50年老友」

政治熱門新聞

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

新北國三生遭割頸亡　侯友宜：重大犯罪年齡、管束、刑責重新檢視

連戰發公開信籲投侯康！　喊話「政黨輪替」：集中選票支持可當選的人

國三生遭刺殺！立委3點喊話中央地方檢討

94歲老礦工談賴清德老家　許淑華曝：很多世居老人家煩惱未來沒房住

快訊／遭淡江大學撤銷碩士學位　何博文：遺憾但尊重母校裁決

趙少康：當選後一定辦「三大案」　馬上解密

高志明親接待趙少康　黃揚明揭內幕

凱旋苑將改社宅　郭正亮：可考慮賣掉

美麗島民調／賴蕭配支持度回穩40％　與侯康配拉開11.1個百分點

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

校園割喉案！綠斥侯友宜「沒譴責暴力」　侯辦：事發當日就已探望

快訊／黃國昌赴監院檢舉賴清德萬里老宅　被扔「太陽花」罵背棄理念

更多熱門

相關新聞

黃國昌批監院護航賴清德　綠：轉移柯爭議

黃國昌批監院護航賴清德　綠：轉移柯爭議

民眾黨不分區立委候選人黃國昌今（28）到監察院陳抗，批評民進黨總統候選人賴清德從未依法誠實申報公職人員財產、交付信託，途中有民眾將太陽花砸向黃，批他背叛太陽花運動。對此，民進黨發言人林楚茵酸黃說，顯然黃護主心切到語無倫次，只為轉移民眾黨總統候選人柯文哲農地爭議。

新北國三生遭割頸亡　侯友宜：重大犯罪年齡、管束、刑責重新檢視

新北國三生遭割頸亡　侯友宜：重大犯罪年齡、管束、刑責重新檢視

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

比特王PK大安區立委

比特王PK大安區立委

卓榮泰：林飛帆從未申請貸款

卓榮泰：林飛帆從未申請貸款

關鍵字：

王鴻薇林國春卓榮泰合庫林飛帆吳怡農2024賴清德2024總統2024立委

讀者迴響

熱門新聞

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

李善均涉染毒案扛百億違約金！遺書絕望向妻子公司道歉

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

店外視角曝！留學生暴打刺青哥反擊拳0.5秒KO

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面