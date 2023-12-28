舌頭性侵國小女兒！她長大後不滿狼父判太經　關鍵錄音檔怒再提告

▲北市1名父親舌舔女兒下體，還狡辯沒有猥褻的意思，是要告訴女兒快樂的事。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名父親涉嫌從女兒國小時期開始，以舌頭舔拭女兒的下體，先前經台北地院認定依1個對未滿14歲少女性交罪，判刑3年5月，女兒收到判決書後，認為自己遭侵犯不只一次，而且父親一直狡辯「我是好康逗相報，想告訴妳，這個很快樂」，女兒再次提告後，台北地檢署認定父親至少還犯下5次對未成年性交罪，28日再次起訴。

據了解，這對父女平時相處平和，時常一起外出遊玩，外人其實看不出任何異狀，但女兒其實從小就在懵懂無知下，背負了深層的罪惡感，直到女兒學到健康教育課程，更陷入憂鬱中，覺得很羞恥，自己很髒。

女兒提告指控父親，從她還在念國小的2003年開始，父親就會到她房間內，問她會不會想要嚐試看看用舌頭舔她的下體，女而一開始覺得很奇怪，但父親一直不斷說服「很好玩」，就聽從父親指示，讓父親把她的褲子拉下舔「尿尿的地方」。

後來女兒在學校學到一些道德的事情，開始覺得怪怪的，因此會拒絕父親，但父親仍會時不時問「要不要做」，直到2009年間為止，才終於讓父親不再做這種會讓她感覺奇怪的動作。

但女兒一直在自己遭侵犯、或是誤會父親好意兩種想法中猶豫，為了確認，打電話給父親詢問當時的目的，錄下父親說：「說起來啊，我覺得那個會很快樂，所以我那時候是好意」，「我希望妳能理解說我不是那種猥褻的念頭，我是好康逗相報，我想告訴妳說，欸，這個很快樂，妳要不要試試看。」

女兒就拿著這份錄音提告，因父親坦承只有在女兒念高中時舌舔過女兒下體，被檢察官依猥褻罪起訴，台北地院認定父親舌頭有侵入，改依對未滿14歲少女性交罪，判刑3年5月，本案正在上訴二審中。

但現已成年的女兒收到一審判決書後，認為法官只認定父親1次犯行太少，再次提告，希望檢察官能協詳細調查。台北地檢署依據相關卷證資料，認定父親在2003年到2009年間，至少還對女兒犯下5次狼行，依法再次提起公訴。