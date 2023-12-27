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社會 社會焦點 保障人權

無緣師生約砲11次！男怕曝光分手　國中女驗孕被母發現崩潰了

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲吳姓代課老師和女國中生畸戀半年，發生11次性關係後，擔心曝光而要求分手。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

吳姓男子前年擔任某國中代課老師時，透過學生交友網絡，認識了剛滿14歲的女學生，發展成師生畸戀，11度相約在家中、車上、旅館發生性關係，互稱老公、老婆，後來吳男擔心事件曝光要求分手，直到日前，女學生母親發現驗孕棒，加上學校又要找吳男回校演講，女學生崩潰拿出手機拍下的性愛畫面，哭喊「他怎麼有資格上課！」台北地檢署27日依兒少性剝削等罪起訴吳男。

據了解，吳男2022年受聘擔任事發國中的理化科代課老師，當年因為新冠肺炎疫情等因素，包括受害女生在內，部分學生其實沒有真正接觸或實際上過吳男的課程，而當期學年度結束後，吳男也未獲得續聘，因此和被害女生並沒有實際上的師生關係。

2022年的暑假期間，吳男透過與學生互動的網路社交平台，認識了被害女學生，雙方密切聯繫，在7月12日首度相約私下見面就發生了性關係，之後到11月為止，還多次約在吳男住處、女學生家中、旅館，甚至直接玩起車震遊戲，並用女學生的手機拍下為吳男口交等性愛畫面。

▲桃園市17歲少女指控曾姓男子去年2月間趁其酒後性侵她，但檢方從友人拍攝影片中查出，過程中少女曾從棉被中探頭與撥弄頭髮畫面，偵結曾男不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲國中女生得知代課老師要回學校演講，崩潰質疑「他怎麼有資格上課！」（示意圖／pxhere）

2人私下互稱「老公」、「老婆」，完全沒有被人察覺異狀，可是因為網路發達，吳男突然發現，自己的親人和女學生也透過社群平台開始有互動，吳男擔心與未成年交往的事情曝光，在2022年底要求分手，女學生對此一直耿耿於懷。

直到2023年間，女學生聽到同學說，學校要找吳男回來演講，接著母親又在房間內發現驗孕棒，女學生遭質問下，崩潰說出與吳男的不倫關係，並質疑這種老師怎麼還有資格回學校上課，母親立刻帶著女學生到新店分局報案。

校方得知後，召開性平會調查，根據女學生提出的2段性愛影片，認定吳男2度與學生發生性關係。刑案部分，吳男雖稱與女學生兩情相悅，沒有施用暴力脅迫，但因女學生還未成年，檢察官再根據雙方對話訊息、訂房紀錄等證據，認定2人發生至少11次性關係，依《刑法》對未滿16歲少女性交罪、《兒少性剝削防制條例》製造少年性影像等罪起訴吳男。

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