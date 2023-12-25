熟客還想要...按摩妹拒絕遭痛毆！滿臉瘀青流血奔回店內求救

▲按摩女被包出場，與客人為了交易時間等問題發生爭執，被打到滿臉流血，奔回店內求救。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

林姓男子日前到舒壓會館，以2小時3000元代價，帶認識的李姓按摩妹出場並回家享受，結果林男不滿時間還沒到，李女就急著要走，雙方發生激烈打鬥，李女整臉是傷，最後拿起玻璃酒瓶敲斷，持尖銳面朝向林男阻止暴行後，轉身逃出求救，事後雙方對到底有沒有完成性交易等過程各說各話，台北地檢署25日依驗傷報告，將林男和李女各依妨害性自主未遂、毀損、傷害等罪起訴。

據了解，林男就住在舒壓會館附近，經常光顧，多次點檯李姓按摩妹，覺得李女服務不錯，所以先前就曾將李女包出場，也帶回住處過，7月間，林男再次指名要包李女出場，店家也不以為意。

但李女指控，這次到了林男家中後，先幫林男口交，之後林男又想要一次，她不願意，反遭林男痛毆。林男則反駁，當時是李女到家裡沒多久就急著要走，所以要求李女繼續留下完成2小時的服務，沒想到李女抓狂似地亂砸他家東西，把他手機也摔壞，最後持斷裂的玻璃瓶朝向他威嚇。

檢警獲報後，調閱監視器畫面，證實李女當天的確滿臉瘀青流血，從林男住處狂奔回店內求救，經送醫採檢，李女下體並無驗出男性DNA，但衣服上有許多地方有林男的生物跡證，檢察官依妨害性自主未遂、妨害自由、傷害等罪起訴林男。而林男則自行驗傷提告，反控李女施暴，李女因此也吃上毀損、恐嚇等官司。