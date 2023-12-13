女友人狂喊「不要這樣」　男辯「以為她害羞」硬上下場曝

▲男子辯稱被害人拒絕「不要是害羞」，成為檢察官起訴性侵的證據之一。（示意圖／123RF）

記者劉昌松／台北報導

楊姓男子日前邀女性朋友看自己表演，結束後2人一起回家過夜，楊男隔天見女子獨自睡在床上，突起色心，爬上床一把抱住，被害女子驚醒後，多次推開說：「不要」、「不喜歡」，楊男仍強吻並撫摸，最後性侵得逞。台北地檢署調查時，楊男坦承被害人拒絕，卻辯稱「以為她害羞」，最後被依強制性交罪起訴。

據了解，楊男雖非職業舞者，但偶爾也會參與一些假日的演出活動，2023年6月10日，邀約不住台北的被害人去看他表演，表演結束後，因時間較晚，被害人隔天又另外與人約在台北，決定相信楊男的人品，接受楊男邀約到新北市新店區的租屋處過夜。

當晚楊男仍維持君子之風，讓被害人睡在床上，但到了隔天清晨6點多，楊男看到被害人熟睡的樣子，忍不住色慾薰心，爬上床就抱著被害人，等被害人慢慢轉醒後，發現狀況不對勁，不斷試圖推開楊男，並多次表明「不要這樣」、「我不喜歡這樣」。

楊男聽了仍不鬆手，反而變本加厲，強吻被害人，並撫摸被害人胸部、臀部，最後性侵得逞，被害人按耐住驚恐，穿回衣服就藉口與朋友有約，快速離開，隨後告訴友人親身遭遇，並透過LINE不斷責問楊男為何要破壞信任。

楊男挨告後坦承，在撫摸被害人的身體時，被害人有說不要，「但我以為她是害羞」，檢察官根據被害人事後驗傷單、2人對話紀錄等事證，認定楊男漠視被害人明確拒絕，仍違反被害人性自主意願，依強制性交罪起訴楊男。