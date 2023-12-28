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國三生割頸⋯這案件巧合到發毛　犯罪共同點：無法對他人產生同理

▲▼教室,學校,課堂,上課,課桌椅,課堂。（圖／CFP）

▲新北發生國三生割頸案，再度引發各界關心少年犯罪議題。（圖／CFP）

記者林育綾／台北報導

新北國三生割頸案震撼各界，受害者在昨26日宣告不治，消息一出引發不捨和譁然。其中資深社會記者戴志揚不久前出新書《誰讓青春沒有明天》也記錄了類似案件，高中生當街砍同學，持刀亂刺，這些少年犯罪的共同點都是「已經無法對他人產生同理心」，並對暴力麻木；不過他也提到，家庭、學校對他們影響也很深，尤其校園若將孩子「貼標籤」分類為壞孩子，更是將他們推向深淵。

戴志揚近身觀察許多校園犯罪與暴力、兒少受害事件，他認為，與其講一些大道理，不如拉著孩子一起去理解；尤其許多怵目驚心的新聞事件，卻是孩子身處的「現實世界」。他受到寶瓶文化邀請，寫下《誰讓青春沒有明天》一書，記錄台灣眾多少年刑案，更希望透過這些記錄，帶孩子遠離傷害，新書受到六都直轄市市長聯合推薦，也是多位名人重磅推薦的親子書。

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▲▼《誰讓青春沒有明天》。（圖／寶瓶文化）

▲《誰讓青春沒有明天》提到，許多怵目驚心的新聞事件，卻是孩子身處的「現實世界」。（圖／寶瓶文化）

新北國三生的割頸案件，在書中也有類似案例，他在書中提到，「台北市曾發生一起三名高中生當街遭砍成重傷的暴力事件，涉案的7男2女是同校的學生。他們在校園內先毆打過其中一名被害女生，放學後堵在校門口附近，見到女生與男友、同學出現，就湧上前持刀亂刺。這場險些釀成三條人命的案件，起因竟然只是他們不滿那個被打的女同學在學校太高調。」

●少年犯罪共同點：無法產生同理、對暴力麻木

遺憾的是，該案件三條人命驚險撿回一命，但新北國三生證實宣告不治，引發各界痛心。不過根據戴志揚的紀錄，書中案件的9個人落網後，「還在警局內打鬧玩樂」，遭到警方訓斥也滿不在乎，直到被告知「殺人未遂」恐犯5年以上重刑時，才嚇得不停問道，「不是只有傷害罪而已嗎？」

顯見這些分不清「傷害罪」和「殺人未遂罪」的孩子們，在此時期情緒性的衝動犯案，並未思考利弊得失與行為後果，可能有多嚴重。

書中提到，衛福部、警政署、社福單位，都曾針對觸法少年的心理狀態做過深究，發現其特徵是」「已經無法對他人產生同理心」，感受不到受害者的痛苦，刀棍落在別人身上，自己無關痛癢，加上在網路及多媒體環境下，習慣了暴力場面，對於肌膚痛感與血腥感到麻木。

●學校「貼標籤」=把孩子推向深淵

不過影響這些犯罪少年的原因，他認為還有兩個關鍵因素，其一是「家庭」，尤其北市府曾針對學生調查，「子女心目中的幸福是什麼？」結果顯示出，父母能抽出時間陪他們吃飯、聊天，適時傾聽和協助，對孩子們來說是最寶貴也最值得珍惜的事。

另一個關鍵是「學校」，戴志揚說，在校園裡最傷孩子的一件事就是「貼標籤」，一旦有孩子被強迫分類，等同公開宣示「自己不被學校及師長認同」，自然會去選擇幫派，或是其他同溫層同儕的認同，「學校豈不是成為間接將孩子推入犯罪深淵的推手？」

他認為，當大人們不斷討論在這個險惡的社會中，該如何自保與教導孩子自保時，不妨回頭想想激使孩子產生暴力傾向及行為的成因，從多面的角度關心周遭的孩子們。

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