李坤城與主播許貴雅推廣三重小吃　蔡明堂路邊發送愛心便當！

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李坤城與主播許貴雅一起品嘗三重小吃　蔡明堂路邊發送愛心便當！

▲李坤城與主播許貴雅一起品嘗三重小吃　蔡明堂路邊發愛心便當！（圖／翻攝自Facebook／李坤城、蔡明堂）

▲李坤城邀請主播許貴雅一起品嘗三重在地美食。（圖／翻攝自Facebook／李坤城、蔡明堂）

記者林韋辰／綜合報導

2024選舉倒數16天，各區立委候選人各自以獨特方式拉票，也為選民展現自己的承諾與政績。新北第3選區（三重區103個里）民進黨立委候選人李坤城邀請主播許貴雅一起推廣三重在地小吃，品嘗了鹹湯圓、蚵仔湯、燒仙草等庶民美食。另外國民黨候選人蔡明堂也與慈暉志工一起發放愛心便當，許多長輩開心前來排隊領取。

民進黨立委候選人李坤城與三立主播許貴雅一同出現在熱鬧的文化北路吃美食，此舉不僅展現了對於地方特色的認同、推廣小吃，更讓選民感受到他的親民形象。李坤城28日也在臉書分享關於交通方面的政見，強調「人本交通」的概念，提出一系列的「零死亡願景」的交通改革措施，包括健全人行設施、改革駕訓制度及考驗制度、執法捍衛行人路權、重建交通法制，並以縣市為單位推動零死亡的願景。

針對三重市民的交通困擾，李坤城提出了解決策略。他深切體認到三重是一座人口密集的都市，因此停車位不足一直是當地居民的主要煩惱。為此李坤城主張「活化開放國有地，爭取興建停車場及公共設施」。他指出，從107年度開始，已有6座重要停車場，如光榮國小、三重商工等，獲得中央前瞻經費支援，共計增設了3000多個汽機車停車位。

李坤城向選民承諾，未來將持續向中央爭取更多資源，並計劃善用閒置的國有地，同時也努力提升大眾運輸搭乘比例，將加強公車路網的規劃，致力於打造更完善的捷運網絡，從而緩解三重的交通壓力。

▲李坤城與主播許貴雅一起品嘗三重小吃　蔡明堂路邊發愛心便當！（圖／翻攝自Facebook／李坤城、蔡明堂）

▲蔡明堂與慈暉志工一起發送愛心便當，關懷長輩。

國民黨立委候選人蔡明堂昨（27日）特別與前三重市長李乾龍任內成立的「慈暉志工隊」，一起在街邊發送「愛心便當」，馬上吸引許多長輩來領取，也顯示出在地的人氣與地方支持。蔡明堂競選團隊表示，發放便當主要以獨居老人為主要對象，送便當之便，也回報長者的生活起居，給予適度的關懷，同時透露過年前還會辦理「圍爐活動」。

蔡明堂今（28日）也在臉書上，列舉自己多年來為三重地區爭取的成果，例如成功爭取了3500個以上的停車位，並持續為三重爭取更多的公共工程補助。蔡明堂也強調，他為民喉舌，經過7年努力成功拓寬永安涵洞，並積極爭取設立三重國民運動中心。同時也提到，自己是培育地方人才的倡導者，自1995年創立穀保家商青棒隊以來，不斷為三重和國家帶來榮譽。在社會回饋方面，也捐贈救護車、協勤車，並積極參與各項公益活動。

對於三重的未來，蔡明堂提出百億建設計劃，包括銀新未來城、新北市立圖書館第二總館、以及捷運機場線增設A2a站等，強調持續努力才能夠實現。他呼籲選民支持，強調三重需要有真正為民著想的立法委員，並期許在這次選舉中取得勝利。

此次選舉，民進黨的李坤城和國民黨的蔡明堂，雖然各自有著不同的政見和策略，但都展現出對於三重區的深厚關懷和承諾。選民將在投票日前，根據兩位候選人的政見和實際行動，做出選擇、投下珍貴的一票，期待新一屆的立法委員能夠為三重區帶來更好的未來。

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