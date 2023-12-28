幕後／一封「愛爾蘭訊息」憶醫生生涯　柯文哲打「溫暖牌」談政績催票

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席政見發表會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

由中選會舉辦的3場總統政見發表會，最後一場於28日晚間結束；民眾黨總統候選人柯文哲此次闡述多項政策，包括國防、外交、兩岸、長照醫療等，且最後一段發言改走「溫情」路線，談及收到一封來自愛爾蘭的訊息，並從過去擔任台大醫生時的角度出發，穿插台北市政府的政績，最後透過台語向大眾喊話。

柯文哲在28日最後一場政見發表會希望主打「溫情」路線，包括第一段發言中談及新北學生割頸案，呼籲全國民眾默哀10秒，以及原本預計在第三段發言中，一開頭就先回顧自己30年的醫師生涯，向民眾強調一直以來的信念是「心存善念、盡力而為」，不過因為民進黨總統候選人賴清德在第二輪的攻擊，所以開頭臨時「脫稿」增加了一段澄清與回擊。

▲總統政見發表會最終場，柯文哲抵達會場，右為競選總幹事黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

關於柯文哲在第三段發言公布的一封來自愛爾蘭訊息，根據柯文哲所言，這是從前2天收到的短訊，是一名27年前來台灣遭撞死的愛爾蘭少年，將器官移植給6名台灣人的故事。

據了解，柯文哲會提起這個故事，是因為近期幕僚接到一通外國電話，原來是一名拍攝紀錄片的外國人，提及自己在拍攝一支出國比賽爭光的足球隊紀錄片，而創立足球隊的是一位27年前在台灣因車禍去世的愛爾蘭22歲少年，且過世後將器官移植給6名台灣人。

柯營幕僚轉述，該名外國人飛往愛爾蘭訪問少年的父母，發現其中一張照片有柯文哲的身影，向愛爾蘭少年的父母提及「這是一位政治人物」，而愛爾蘭少年的父母不曉得台灣政治局勢，不斷地說「不不不！他是一位好醫生，而且對我們很好。」

▲一名外國人拍攝在台因車禍過世的愛爾蘭少年紀錄片時，發現照片中出現柯文哲身影。（圖／柯文哲辦公室提供）

幕僚轉述該名外國人的說法，提及愛爾蘭少年的父母根本不知道台灣在哪，當時兒子被違規車輛撞死後，在柯文哲與其台大團隊暖心喊話下，才願意將兒子器官全數捐出給6個人，而外國人還幫愛爾蘭少年的父母拍攝一段影片，是對方想跟柯文哲再次道謝的影像。

外國人也將愛爾蘭少年父母當時收到的柯文哲信件，重新轉回給柯辦，內容是柯當年幫器捐受贈者用英文寫信，提及該病患獲贈愛爾蘭少年的心臟前，因嚴重心臟衰竭而臥病在床，若不及時進行心臟移植手術，很可能會死亡，但現在身體健康且生活幸福，內心深處感謝愛爾蘭少年與其父母，讓他有新的生活機會，也盼愛爾蘭少年父母能走出傷痛。

▲柯文哲替器捐受贈者用英文寫信給愛爾蘭少年父母。（圖／柯文哲辦公室提供）

柯營幕僚透露，柯營團隊接到這通電話後，將內容告訴柯文哲，想不到柯文哲還記得愛爾蘭少年的故事，甚至說自己前2年才跟器官獲贈者吃飯，並私下坦言27年前與愛爾蘭少年父母親對話時，內心相當忐忑，因為不知道會不會被罵，但現在覺得「每一件好事，都會留下一個種子，雖然不知道這個好的果實會生在何處，但也相信可以結下一個善緣、善果。」

柯營幕僚轉述，柯文哲希望藉由這個小故事告訴外界，大家記得一個人的生命貢獻，不在於時間的長短，而是在於「做了什麼」，所以才以故事穿插政績對外做說明，且倒數16秒也透過台語向中南部民眾喊話，「我務實、我認真解決問題，最重要的我不會貪汙，請大家1月13日給台灣一個機會、給柯文哲一個機會。」

▼總統政見發表會最終場，柯文哲會後受訪 。（圖／記者李毓康攝）