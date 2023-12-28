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大陸 大陸焦點 特派現場

重慶驚傳集體中毒！6村民一靠近大坑「秒被毒倒」釀3死

▲▼6村民疑氣體中毒3人死亡。（圖／翻攝自極目新聞）

▲6村民疑氣體中毒3人死亡。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶市開州區長沙鎮獅寨社區6名村民近日疑似氣體中毒暈倒被送醫，其中3人搶救無效死亡。據社區工作人員透露，事故發生在一處大量柑橘堆放的坑內，有村民下坑後倒地昏迷，另外的村民下坑施救過程中也倒在坑中。事故發生在26日，當地已成立工作專班，事故原因仍在調查中。

據《極目新聞》報導，多則網傳影片顯示，一處荒地有多處深坑，坑內有黃色物體，旁邊有多人倒地，警方和120急救車輛趕到現場。其中一個影片的拍攝者稱，她父母倒在了荒地的坑裡，坑裡還有多人倒地，她下去就暈倒後被人救出，「我爸爸下去救人滾下去了，他被弄起來半天都不醒。」

影片中，有村民正掐著一名暈倒人員的人中施救。影片拍攝者說，「是不是中毒哦？快把口罩戴上！」

▲▼6村民疑氣體中毒3人死亡。（圖／翻攝自極目新聞）

▲事發地。（圖／翻攝自極目新聞）

另外兩則影片顯示，現場已經圍起了警戒線，120急救車輛和警方已經到達現場處置。一輛急救車輛車身上印有「重慶市開州區長沙鎮中心衛生院」字樣，影片發布者說，此事發生在重慶市開州區。

開州區應急局工作人員表示，開州當地已經就此事成立工作專班，具體事故原因仍在調查當中，「有人員傷亡，區裡工作專班和市應急執法總隊在調查。」

有知情人士透露，此事發生在長沙鎮獅寨社區。該社區工作人員表示，有人將大量柑橘堆放在事發土地的坑內，產生了有毒氣體。租借這塊土地的人想把坑給填上，於是找人下去施工處理，但工人下坑後中毒倒在坑內，有村民下坑施救也倒在坑中，「去救的也沒救上來，現在還有幾個躺在醫院裡的。」

前述社區工作人員表示，事發後當地消防救援隊、醫療保障人員及派出所都已趕到現場處置，後續將事發土地妥善處理。

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