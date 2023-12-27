母湯！台中一家4口一氧化碳中毒　陽台超危險現場照曝

▲台中潭子今早驚傳一氧化碳中毒事件，一家四口被緊急送醫，現場熱水器安裝在有窗戶加蓋的陽台，且沒有強制排煙。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市潭子區一棟社區大樓今（27）日4時許傳出一氧化碳中毒事件，某住戶一家四口感覺噁心頭暈，警消到場發現是一氧化碳超標，達到79ppm。據該住戶描述，前一晚兒子在23時左右洗完澡，疑似就發生外洩，加上熱水器沒有強制排氣、陽台曬衣，結果造成意外，所幸無生命危險。

▲該住戶還在陽台大量曬衣，是釀成一氧化碳中毒的行為之一。（圖／記者許權毅翻攝）



台中消防今日4時許獲報後，立即派遣頭家厝、潭子、四平分隊前往搶救，一家四口52歲爸爸症狀最輕，無明顯不適，51歲媽媽、21歲兒子以及16歲女兒均感到頭痛、頭暈想吐，四人意識清楚。

中國附醫指出，4人經檢驗，測得體內一氧化碳血色素（COHB）落在18至25%，一般正常值為0，可接受度是1.5%。目前4人生命跡象穩定，接受高壓氧治療，仍需要住院治療。

▲消防人員到場後測得數值達到79ppm，先前數值可能更高。（圖／記者許權毅翻攝）



頭家厝分隊長許哲維表示，該住戶沒有安裝強制排氣，導致意外發生，現場測得數值為79ppm，已經是經過數小時，剛開始的濃度可能會更高，初步了解最後洗澡的是兒子，回推是在報案前4小時。若依照4人體內COHB數值回推，屋內濃度可能一度飆破200ppm。

▲台中消防提供一氧化碳中毒數值表，依照該戶4口體內COHB有18至25%，可能濃度飆破200ppm。（圖／記者許權毅翻攝）



據台中消防資料，室內空氣中一氧化碳含量若小於100ppm，體內COHB濃度大約小於10%，中毒程度是輕度，大多沒有明顯症狀；若一氧化碳提升到100至200ppm，體內COHB濃度會達10至20%，中毒程度中度，可能會頭暈、頭痛以及呼吸困難等；若一氧化碳達到300ppm，體內COHB濃度達30%，同樣是中度中毒，但會出現判斷力改變、嚴重頭痛等症狀。

此外，屋內現場照片也曝光，可見該戶熱水器安裝在陽台，且有加裝窗戶，還有掛有大量衣物，均是一氧化碳中毒案件常見的危險跡象。