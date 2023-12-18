海洛因放茶几！離譜爸嗨完呼呼大睡…害「4歲兒誤食癱瘓」下場曝

▲苗栗離譜爸吸完毒睡著，毒品放茶几上害4歲兒誤食中毒。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

記者戴若涵／苗栗報導

苗栗縣一名徐姓父親2022年初，帶著毒品海洛因前往友人家替朋友刺青，而毒品就擺在茶几上，孰料，他吸毒過後睡著，年僅4歲的兒子期間誤食海洛因，因此中毒喪失語言及肢體能力、癱瘓。檢方認為他有疏失，依法將他起訴，日前判決出爐。

根據檢方調查，徐父有施用海洛因的習慣，2022年2月20日晚間6時至隔日上午6時許，他帶年僅4歲的兒子到朋友家開設的美髮店替朋友刺青，他施用海洛因之後就睡著了，沒注意到兒子誤食海洛因，兒子因此中毒被緊急送醫治療，但仍因鴉片類藥物中毒，受有腦病變、喪失語言及肢體能力、癱瘓等重傷害。

徐父辯稱，海洛因有用夾鏈袋夾起來，茶几有小抽屜，他有將針筒放在抽屜內，就是怕小孩拿到。但徐父友人供稱，毒品放在茶几上，是小孩容易拿到的地方，他沒有印象有沒有包起來。苗栗地檢署檢察官偵結後，依法將徐父起訴。

苗栗地方法院審理過後，認為徐父對兒子有保護義務，本來就應該注意讓兒子遠離有海洛因的環境，避免孩子誤食或接觸海洛因，但他竟疏未注意，替朋友刺青時就將海洛因放在茶几上，自己吸毒後又睡著，導致兒子誤食海洛因中毒。

法院審酌，他是孩子的父親，對孩子中毒癱瘓也深感難過，且犯後已坦承犯行，考量他目前從事鐵工、已離婚，兒子受傳染感冒時，他也有到加護病房照顧等情況，最後依照過失致重傷罪將他判處拘役50日，得易科罰金5萬元。全案仍可上訴。