趙少康談凱旋苑突爆侯友宜愛情故事　「首次約會太太請客」

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人侯友宜近期因凱旋苑爭議，與對手賴清德隔空交火。國民黨副總統候選人趙少康27日替立委站台時，談到凱旋苑一事，直言侯友宜的太太任美鈴是很有魄力的人，接著加碼爆料兩人的愛情故事，侯友宜和任美鈴第一次約會，是女方主動請客。

▲趙少康（右2）爆料侯友宜的愛情故事。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

關於凱旋苑爭議，侯友宜競辦27日公開任美鈴的信件，內容提到，凱旋苑（前身為文大學生宿舍「大群館」）是合法繼承、依法出租繳稅，待2026年6月與廠商租約期滿後，會將整棟樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。

而趙少康27日晚間替台北市立委候選人徐巧芯站台時，談到近期的凱旋苑爭議，沒想到他突然話鋒一轉，問大家有沒有聽過侯友宜的愛情故事，並與旁邊的不分區立委候選人韓國瑜搭肩，接著說道「第一次約女朋友應該都是我們請客，侯友宜第一次約他太太，是他太太請客」。

趙少康說，當時侯友宜剛畢業，是一名警官，任美鈴是上海人，家境不錯，兩人第一次約會，任美鈴就說要請客，後來又問侯友宜住哪裡，侯友宜說住在派出所裡面，任美鈴便邀請侯去住她家，不久之後兩人就結婚了，「他太太是女中豪傑」。

▲侯友宜與妻子任美玲曾在2018大選勝選時，一起上台感謝支持者。（資料照／記者李毓康攝）

其實，侯友宜的妻子任美鈴一直很低調，幾乎不怎麼在鏡頭前露面，只有在2018年九合一選舉侯友宜勝選時，夫妻倆曾公開同台過。侯友宜自己也說過，當年剛從警官學校畢業，一個人在台北，都睡辦公室，後來因為聚會認識任美鈴，第一次約會是到台北市武昌街的「排骨大王」，後來任美鈴知道他沒有地方住，剛好家中有空房，就邀請他去住，兩人進而變成好友，然後交往、結婚。

侯友宜在今年七夕還曾公開向任美鈴喊話，稱她不怕死敢嫁給他這個刑警，妻子知道他不會講話，但他真的很真心，謝謝她無怨無悔跟他一起承擔，「我真的是欠她太多了」，祝她情人節快樂，希望她這輩子平平安安，「謝謝你照顧我們家」。