俄羅斯扛下禁運！石油出口轉往中國印度　歐洲總量剩不到4％

▲俄羅斯石油出口已經從歐洲轉向中國和印度。（示意圖／路透）

文／中央社

俄羅斯副總理諾瓦克27日表示，俄羅斯石油出口已經從歐洲轉向中國和印度。莫斯科因為與基輔間的衝突而遭到西方制裁將近兩年。

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年2月揮軍烏克蘭後，西方國家實施一系列制裁加以打擊，包括歐洲聯盟對俄羅斯出口石油執行海上禁運措施。

主管能源政策的諾瓦克（Alexander Novak）在電視訪談中說：「之前對歐洲的石油和石油產品供給占比達40%至45%。我們預期今年這數字不會超過出口總量的4%到5%。」

在歐洲油品巿占率下滑之際，莫斯科轉向中國在內其他買家。

諾瓦克說：「石油出口中國的占比已增至45%到50%，印度在當前形勢下也成為我們主要夥伴。」

過去幾乎不購買俄羅斯石油的印度已經成為大戶。諾瓦克說：「對印度供油總占比兩年內增至約40%。」

報導指出，印度狂買以折扣價銷售的俄羅斯原油，提煉後再賣到歐洲。

儘管這種作法合法，卻挨批為俄羅斯石油開後門，降低莫斯科因西方制裁所受衝擊。

與此同時，由於莫斯科切斷對歐洲聯盟國家出口天然氣，俄羅斯也必須尋找新買家。歐盟則須尋找其他供給。

儘管遭逢多重制裁，諾瓦克說，俄羅斯能源產業今年依舊順利，並預期今年油氣收益會達到與烏克蘭戰爭前的2021年規模相當的近980億美元。

他表示，油氣產業在俄羅斯國內生產毛額（GDP）占比達27%，貢獻57%出口收入。他並且喊話，強調對其他買家抱持開放態度。

「有許多國家想要跟俄羅斯購買石油，包括拉丁美洲國家、非洲國家和亞太地區其他國家。」