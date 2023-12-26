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烏克蘭提法律草案　動員年齡擬從27歲「下修為25歲」

▲▼ 在基輔火車站的烏克蘭士兵。（圖／路透）

▲在基輔火車站的烏克蘭士兵。（圖／路透）

文／中央社基輔25日綜合外電報導

烏克蘭國會官網今天晚間公告的一項法律草案文本顯示，可被動員執行戰鬥勤務的年齡建議從27歲下修為25歲。

路透社報導，俄烏戰爭打了22個月，戰火持續延燒。烏克蘭和俄羅斯昨天就軍事飛機被擊落一事大打口水戰，且烏克蘭今天否認俄軍聲稱已占領烏克蘭東部馬林卡鎮（Maryinka）的說法。

與此同時，烏克蘭擬議下修動員年齡，草案文本詳述哪些烏克蘭公民將接受徵召入伍，並說將適用於「年滿25歲」者。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）簽署的一份解釋性說明總結了這項法律草案的關鍵條款，其中包括「將徵兵年齡從27歲改為25歲」。

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，烏克蘭針對18歲以上成人的徵兵制度不同於戰爭期間的軍事動員，不過戰時動員通常也被稱為徵兵。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月19日在年終記者會上表示，軍方提議再動員45萬至50萬人，但這是「高度敏感」的問題，軍方和政府會討論後再決定是否將提案送到國會。

澤倫斯基尚未公開支持這項提案，他當時說，希望聽取更多相關意見。他說：「這是非常龐大的人數。」

 
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