耶誕大禮包！烏軍3天「擊落5架俄軍機」　俄開戰以來單周損失最大

▲愛國者防空飛彈系統可能被烏軍用來擊落俄軍戰機。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭持續將近兩年，即便烏克蘭在總統澤倫斯基的主導下，夏季的大反攻也無法取得預期功效，不過如今烏軍終於在聖誕節這一天告捷，光是3天以內就擊落俄軍5架戰鬥機，創下俄軍開戰以來損失最嚴重的一周。然而，俄軍卻於同日宣稱完全掌控烏克蘭東部城鎮馬林卡（Marinka）。

根據美媒《紐約時報》，烏克蘭軍方於聖誕節這天（25日）表示，烏軍在3天內擊落了5架俄軍戰鬥機，既是開戰以來俄羅斯空軍單周損失最大的一次、也是烏克蘭所取得難能可貴的成果，因為烏軍雖然從今年起試圖展開長達數個月的大反攻，卻一直遭遇到挫折。

烏克蘭軍方於22日聲稱擊落俄軍3架蘇-34戰鬥轟炸機、24日又宣稱摧毀了俄軍2架飛機。烏克蘭空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）於25日表示，烏軍在短時間內擊落數架俄軍戰機，使俄軍意識到「可能有陷阱」，因此不再在赫爾松地區積極作戰，且在該地區發射數十架無人機，試圖揪出擊落戰機的防禦系統。

據悉，蘇-34戰鬥機是俄軍的現代戰鬥轟炸機，能夠在攜帶數噸炸彈、導彈的情況下打擊遠距離目標，曾被多次用來以威力強大的滑翔炸彈襲擊烏軍。

烏克蘭官員表示，22日被擊落的俄軍3架戰機當時在南部城市赫爾松附近執行任務，而烏軍在此發起大膽且致命的行動，以確保能夠掌控由俄軍在聶伯河東岸控制的橋頭堡。

儘管目前烏克蘭仍未證實前述5架俄軍戰機是如何被擊落，但烏克蘭國家戰略研究所軍事分析師比列斯羅夫（Mykola Bielieskov）推測，由美國所提供的愛國者導彈系統可能被烏軍用來瞄準俄軍戰機。然而，防空系統被用來對付軍機其實是不尋常的例子，因為防空系統的部署主要是為了攔截、擊落來襲的導彈。

不過對於烏克蘭單方面尚未獲得證實的聲明，俄羅斯卻同時聲稱，已經佔領了仍在烏克蘭控制下的馬林卡的幾個街區。儘管經歷長達數個月的砲擊以後，馬林卡大部分被夷為平地，但卻仍具有一定的戰略價值，因為該地是烏克蘭東部戰線上的重要防禦工事，該地一旦失守，恐對烏軍士氣造成一定程度的打擊。

烏克蘭軍方發言人什圖潘（Oleksandr Shtupun）反駁烏軍完全控制馬林卡的說法，強調烏軍「已經完全進入這座城鎮」。

報導指出，俄軍在戰場上的大部分地區皆掌握了主導權，然而隨著美國華府政治角力加劇，導致軍事援助無法在短時間內即時到位，迫使烏軍不得不縮減行動規模。