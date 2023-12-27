選戰觀察／翻轉南部就差一口氣？　侯友宜的「勢」得輾壓柯文哲

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／高雄報導

2024總統大選進入倒數17天，國民黨主席朱立倫將行動中常會首站設在高雄，力拼「南票北補」。對於南部選情，高雄市黨部總幹事張永杰分析，目前基本盤大致歸隊，接下來將進一步鎖定淺藍及非綠選民，而1月7日的高雄大造勢至關重要，加諸當天民眾黨總統候選人柯文哲也在高雄拼場；如果屆時侯的人氣能夠壓過柯，將對高雄乃至於全國選情產生重大效應。

一位熟悉高雄選情的地方輔選人士不諱言，雖說侯友宜的選情有如倒吃甘蔗，但一開始跟高雄還是有段差距，尤其上半年鴻海創辦人郭台銘勤跑高雄，當時藍軍不少人都挺郭；因此直到9月中旬侯自訪美返國之後，支持者才逐漸歸隊。

地方輔選人士說，除了訪美是侯友宜的選情轉捩點，藍白合期間飽受柯文哲及白營主戰派的冷嘲熱諷，激發許多高雄藍營支持者的憤慨，紛紛替侯聲援，這是另一個轉捩點；而高雄市前市長韓國瑜答應出任不分區名單第一名，讓高雄韓粉歸心，彷彿注入一劑強心針，這是第三個轉捩點。

儘管如此，地方輔選人士說，侯友宜的個人魅力相比4年前韓國瑜還是有所區別，不只青年票少了很多，台商票相比4年前的紛紛搭機返鄉，今年也冷淡許多，因此選情在最後17天仍得全力拚博，國民黨南部追求小輸為贏，在該人士眼中看來不是不可能，就看最後「勢」能不能拉起來。

針對最後關頭的衝刺，國民黨高雄市黨部總幹事張永杰表示，目前基本盤大致歸隊，所以要進一步鎖定淺藍及非綠選民，讓還沒決定的趕緊決定、讓已經決定的更有動力。張表示，高雄選民喜歡當面看到候選人本人，所以侯這段期間頻頻來高雄掃街，確實能增加能見度。張也說，高雄選民也喜歡候選人言談接地氣，而侯不只台語順暢，日前在大寮談及當年率霹靂小組到當地緝拿「惡龍」張錫銘，就讓當地耆老津津樂道，認為侯友宜確實有在了解、重視南部，「而不是只有台北觀點看台灣」，重要的是能夠激起共鳴。

張永杰分析，當下架民進黨成為共同的期盼後，許多非綠選民有所謂「西瓜偎大邊」心理，意即在國民黨跟民眾黨之間，會選擇氣勢比較強的一方，因此1月7日侯友宜在高雄的萬人大造勢至關重要，尤其當天柯文哲也在高雄造勢，形成藍白大拼場，如果屆時侯的人氣能夠壓過柯，將對高雄乃至於全國選情產生重大效應。

▲國民黨、民眾黨1/7皆要在高雄辦造勢。（圖／記者袁茵攝）

至於高雄立委選情，國民黨高雄市黨部主委黃昭順表示，選情已經漸入佳境，目前8位立委候選人當中，已經有4位進入誤差範圍內，所以非常有希望「坐一、望二、搶三」，並且往四去努力，更重要還有幾位都已經非常接近誤差範圍。

一位熟悉高雄選情的政壇人士透露，進入誤差範圍的4位立委候選人，分別是李眉蓁（第三選區）、黃柏霖（第五選區）、陳美雅（第六選區）與鍾易仲（第七選區），其中李眉蓁是誤差範圍內的領先，其餘3位是誤差範圍內的落後。此外，黃昭順說，民進黨使用很多抹黑招數，包括司法介選、破壞文宣發放等，希望所有同志一起站出來，看到文宣被破壞就趕快聯絡黨部。

從侯友宜選情後勢看漲、立委候選人追到誤差範圍，再到民進黨頻頻使出司法介選、破壞文宣發放等過激手段，看得出來高雄已經不是民進黨躺著選的鐵板一塊，國民黨與侯友宜已逐漸鬆動南部政治板塊，而高雄長陳其邁請假拚輔選更能代表民進黨警鐘響起。接下來1月7日的大造勢，則有如投票前夕的模擬考，屆時能否展現出翻轉南台灣的氣勢，所有選民都在看。