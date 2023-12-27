稱民主政治就是「自作自受」　趙少康：賴清德當選對兩岸好嗎？

▲徐巧芯「爭氣！巧芯號」街頭開講系列活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

選戰倒數，國民黨立委候選人徐巧芯的「爭氣！巧芯號」街頭開講系列活動，今（27）日舉辦最終場活動，邀請到國民黨副總統候選人趙少康、不分區立委候選人韓國瑜助講讚聲。趙少康表示，民主政治也是「自作自受」，沒有辦法保證一定好，票投下去之後，可能是好的，可能是不好的，就是「種什麼因、結什麼果」。

趙少康說，真的很替台灣擔憂，兩岸關係搞到今天這個地步，將近八年了，老死不相往來，如果賴清德當選了，兩岸會比現在好還是不好？這是一個很淺顯的道理，不需要什麼高智商，一般人都知道，兩岸關係一定更糟糕。

趙少康感慨，民主政治反正一人一票、選民各喜各愛。他話鋒一轉，稱民主政治也是「自作自受」，沒有辦法保證一定好，票投下去之後，可能是好的，可能是不好的，就是「種什麼因、結什麼果」。趙並引述民初文豪胡適「要怎麼收穫，先那麼栽」，就是到底選什麼樣的人，他決定這個國家的未來。

針對第二場總統政見發表會，民進黨賴清德引用前總統蔣經國在民國66年5月3日的講話「只有中國問題，沒有台灣問題」，以此批評前總統馬英九、國民黨總統候選人侯友宜以及趙少康對不起經國先生。趙少康對此表示，奇怪了，把那篇文章拿出來，文章不是只有一句話，裡面還很多話，包括三民主義重建新中國，也包括否決台灣地位未定論。

趙少康反譏，賴清德要不要講三民主義的民族、民權、民生？為什麼就不講了？而且為什麼不講台灣地位未定論，是因為台灣地位早就認定了，就是中華民國的！趙續批，賴為何斷章取義，真正重要的句子、真正的重點就是三民主義重建新中國，就是否決台灣地位未定論。

趙少康說，民國66年那個時候，真的是「台灣強、大陸弱」，現在台灣跟那個時候比起來，差多了！因為從民進黨陳水扁開始當選，到現在24年，當中民進黨執政了16年，把台灣搞成什麼樣子，每下愈況，越來越糟糕！

趙少康回顧，以前國民黨執政的時候，民進黨最喜歡講一句話，叫做「換人換黨做看看」，那民進黨也做了8年了，改變的時候到了，現在換國民黨喊「換人換黨做看看」。

趙少康批，賴清德光一個賴皮寮就弄成這樣，連民進黨立委余天都說了，就拆掉就好了，違建就拆了就是，賴卻哭了5次，弄半天說要做礦工生活館，還講說要等到礦區居住權通通解決，「搞什麼緩兵之計啊！」

趙少康說，現在自己就拿一個中廣董事長的辭職書放在那邊，只要賴清德隨時真的捐他就馬上簽，只可惜賴都不理，還去打侯友宜老婆的合法房子。趙表示，賴是非法的違建，侯是合法的房子，賴卻混在一起叫人家捐，「有這樣好意思的人、厚臉皮的人啊？」

趙少康表示，侯友宜太太真不錯，因為跟新光簽約到2026年，到時就改成社會住宅，而現在房子也還有50幾間空房，表示文化大學今年招生沒有那麼好，因為陸生不來、少子化。趙說，現在這50幾間空房要給清寒學生補貼，補貼很多錢，補貼之後價格跟一般社會住宅也差不多了。