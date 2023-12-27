「徐巧芯選擇當超級大喇叭！」　韓國瑜嘆：民進黨最想消滅她

▲徐巧芯「爭氣！巧芯號」街頭開講系列活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

善於發揮空戰戰鬥力的國民黨立委候選人徐巧芯，在陸戰上也積極走入選民，「爭氣！巧芯號」街頭開講系列活動，今（27）日舉辦最終場活動，邀請到國民黨副總統候選人趙少康、不分區立委候選人韓國瑜助講讚聲。韓國妤致詞時表示，「很多民代都選擇當啞巴，只講些不痛不癢的，徐巧芯則是選擇當超級大喇叭！」

「爭氣！巧芯號」最終場街講車活動今日晚間在信義區景勤一號公園開講，邀請到國民黨副總統候選人趙少康、不分區立委候選人韓國瑜、以及資深媒體人王淺秋到場，探究民進黨執政缺失、說出台灣人民生活委屈的心聲，讚聲力挺徐巧芯前進國會。

韓國瑜致詞表示，民意代表如果裝好人，或是不願意得罪人，就該當好人好事代表，徐巧芯看到不公不義的事情，都是勇於揭發，這麼瘦小的身軀，卻有無畏的勇氣，很多民代都選擇當啞巴，只講些不痛不癢的，徐巧芯則是選擇當超級大喇叭！民進黨想第一消滅的對象就是徐巧芯啦！

韓國瑜續指，民進黨執政後，大撈特撈、大貪特貪，這是民進黨創黨的人講的，貪汙腐敗、無法無天，「民進黨的爸爸說什麼？說這個政黨已經貪到無法忍受，退休的立委開19家公司，請問你是誰？你爸是王永慶嗎？還是諸葛亮？這些貪官就是想要靜悄悄的撈跟貪，他們最怕的就會是徐巧芯啦！我們不做她的後盾跟支柱，她打貪的力道就會受損！」

韓國瑜強調，新冠疫情三年，人民排隊買口罩、等疫苗，又買不到雞蛋，甚至還買到「混蛋」，一定要徐巧芯站在前線，代表台灣人追求公平正義的良心，「侯友宜希望恢復特偵組，韓國瑜跟徐巧芯也一定會支持！」